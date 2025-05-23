Україна у межах обміну "1000 на 1000" передала Росії 70 колаборантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна у межах обміну "1000 на 1000" передала Росії 70 колаборантів

Проєкт "Хочу к своим"
колаборант

23 травня Україна у рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" передала Росії 70 колаборантів.

Головні тези:

  • Україна у межах обміну “1000 на 1000” передала Росії 70 колаборантів.
  • Партія колаборантів була передана у рамках співпраці з Координаційним штабом та підтримкою від ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Україна передала Росії партію колаборантів у межах обміну

Про це інформує проєкт "Хочу к своим".

Зазначається, що у рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Російської Федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою.

Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "виїхав/виїхала".

23 травня Україна та Росія розпочали найбільший від початку великої війни обмін полоненими, він триватиме кілька днів. У рамках першої частини домовленості про обмін "1000 на 1000", Україна повернула 390 військових та цивільних.

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