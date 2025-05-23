Україна у межах обміну “1000 на 1000” передала Росії 70 колаборантів.

Про це інформує проєкт "Хочу к своим".

Зазначається, що у рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Російської Федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою.