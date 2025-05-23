23 мая Украина в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" передала России 70 коллаборантов.

Украина передала России партию коллаборантов в рамках обмена

Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Отмечается, что в рамках государственного проекта "Хочу к своим", реализуемого Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Российскую Федерацию выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников с российской не российской.

Профили 31 коллаборанта, покинувшие сегодня территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "уехал/уехала".