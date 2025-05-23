Украина в рамках обмена "1000 на 1000" передала России 70 коллаборантов

23 мая Украина в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" передала России 70 коллаборантов.
Главные тезисы
- В рамках обмена пленными между Украиной и Россией по формату '1000 на 1000' было передано 70 коллаборантов.
- Обмен осуществлялся с участием Координационного штаба и поддержкой ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
- Проект “Хочу к своим” осуществляет государственный проект по обращению с военнопленными, в рамках которого произошел обмен коллаборантами и украинскими гражданскими.
Украина передала России партию коллаборантов в рамках обмена
Об этом сообщает проект "Хочу к своим".
Отмечается, что в рамках государственного проекта "Хочу к своим", реализуемого Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Российскую Федерацию выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников с российской не российской.
Профили 31 коллаборанта, покинувшие сегодня территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "уехал/уехала".
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