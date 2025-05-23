Украина в рамках обмена "1000 на 1000" передала России 70 коллаборантов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина в рамках обмена "1000 на 1000" передала России 70 коллаборантов

Проект "Хочу к своим"
коллаборант
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23 мая Украина в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" передала России 70 коллаборантов.

Главные тезисы

  • В рамках обмена пленными между Украиной и Россией по формату '1000 на 1000' было передано 70 коллаборантов.
  • Обмен осуществлялся с участием Координационного штаба и поддержкой ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
  • Проект “Хочу к своим” осуществляет государственный проект по обращению с военнопленными, в рамках которого произошел обмен коллаборантами и украинскими гражданскими.

Украина передала России партию коллаборантов в рамках обмена

Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Отмечается, что в рамках государственного проекта "Хочу к своим", реализуемого Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Российскую Федерацию выехали 70 коллаборантов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников с российской не российской.

Профили 31 коллаборанта, покинувшие сегодня территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "уехал/уехала".

23 мая Украина и Россия начали самый большой с начала войны обмен пленными, он продлится несколько дней. В рамках первой части договоренности об обмене "1000 на 1000" Украина вернула 390 военных и гражданских.

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