Проект "Хочу к своим". Более 270 осужденных коллаборантов желают уехать в Россию

За три месяца работы совместного проекта ГУР и СБУ "Хочу к своим" 272 осужденных в Украине коллаборантов и предателей изъявили желание уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.
Главные тезисы
- Более 270 осужденных коллаборантов в Украине выразили желание уехать в Россию через проект “Хочу к своим”.
- Российские власти информированы о желании украинских предателей уехать, но отказываются их возвращать.
- Главная цель проекта — обеспечить успешное возвращение украинцев из российской неволи и обеспечить безопасность страны.
В проекте "Хочу к своим" зарегистрировалось более 270 осужденных коллаборантов
В профиле каждого из них есть таймер, показывающий время ожидания предателей выезда в РФ.
Меньше всего ждет Константин Малахов , получивший 15 лет заключения за государственную измену. Таймер в его профиле показывает 30 дней.
При этом "абсолютными рекордсменами" ожидания выезда в РФ являются:
Глеб Манаков — собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Ярослав Ушкалов — собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Николаеве — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Владимир Табурно — вел подрывную деятельность в пользу России в Киеве — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Александр Селезнев — вступил в незаконное вооруженное формирование «ДНР» — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Константин Салменков — собирал и передавал врагу информацию о перемещении военной техники ВСУ в Первомайске — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Владимир Музыка — вел подрывную деятельность в пользу России в Луганской области — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Сергей Рябуха — собирал и передавал врагу информацию о стратегически важных объектах ВСУ — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Анатолий Ильин — собирал и передавал врагу информацию о расположении блокпостов, на которых несли службу военнослужащие ВСУ — ожидает 7 месяцев и 3 дня.
Обращаемся к каждому, кто до сих пор работает на врага или планирует это сделать. Любое сотрудничество с врагом сломает вам жизнь. Вы окажетесь за решеткой, забыты собственным народом и брошены своими бывшими русскими "наставниками". Воспользуйтесь шансом, который вам дает проект “Хочу к своим”, — отметили в проекте.
Как будет работать проект "Хочу к своим"
25 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины начинают общий государственный проект — "Хочу к своим".
Целью проекта является стимулирование агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы на врага в обмен на специальные условия.
Действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, граждан России, которые легально или нелегально находятся на территории Украины и хотят уехать в РФ.
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