Проект "Хочу к своим". Более 270 осужденных коллаборантов желают уехать в Россию
Категория
Украина
Дата публикации

Проект "Хочу к своим". Более 270 осужденных коллаборантов желают уехать в Россию

Проект "Хочу к своим"
Решетка
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За три месяца работы совместного проекта ГУР и СБУ "Хочу к своим" 272 осужденных в Украине коллаборантов и предателей изъявили желание уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Главные тезисы

  • Более 270 осужденных коллаборантов в Украине выразили желание уехать в Россию через проект “Хочу к своим”.
  • Российские власти информированы о желании украинских предателей уехать, но отказываются их возвращать.
  • Главная цель проекта — обеспечить успешное возвращение украинцев из российской неволи и обеспечить безопасность страны.

В проекте "Хочу к своим" зарегистрировалось более 270 осужденных коллаборантов

В профиле каждого из них есть таймер, показывающий время ожидания предателей выезда в РФ.

Меньше всего ждет Константин Малахов , получивший 15 лет заключения за государственную измену. Таймер в его профиле показывает 30 дней.

При этом "абсолютными рекордсменами" ожидания выезда в РФ являются:

  • Глеб Манаков — собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Ярослав Ушкалов — собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Николаеве — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Владимир Табурно — вел подрывную деятельность в пользу России в Киеве — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Александр Селезнев — вступил в незаконное вооруженное формирование «ДНР» — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Константин Салменков — собирал и передавал врагу информацию о перемещении военной техники ВСУ в Первомайске — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Владимир Музыка — вел подрывную деятельность в пользу России в Луганской области — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Сергей Рябуха — собирал и передавал врагу информацию о стратегически важных объектах ВСУ — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

  • Анатолий Ильин — собирал и передавал врагу информацию о расположении блокпостов, на которых несли службу военнослужащие ВСУ — ожидает 7 месяцев и 3 дня.

Российские власти информированы о желании каждого из вышеуказанных украинских предателей уехать в РФ. Но Москва отказывается возвращать своих бывших агентов. "не продвигается".

Обращаемся к каждому, кто до сих пор работает на врага или планирует это сделать. Любое сотрудничество с врагом сломает вам жизнь. Вы окажетесь за решеткой, забыты собственным народом и брошены своими бывшими русскими "наставниками". Воспользуйтесь шансом, который вам дает проект “Хочу к своим”, — отметили в проекте.

Как будет работать проект "Хочу к своим"

25 июля Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины начинают общий государственный проект — "Хочу к своим".

Целью проекта является стимулирование агентурной сети РФ, работающей на территории Украины, к сотрудничеству и добровольному прекращению работы на врага в обмен на специальные условия.

Действие проекта также будет распространяться на окружение коллаборантов, которые будут анонимно предоставлять информацию о деятельности вражеских агентов, сторонников «русского мира», находящихся в процессе вербовки спецслужбами РФ, граждан России, которые легально или нелегально находятся на территории Украины и хотят уехать в РФ.

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