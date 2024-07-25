ГУР озвучило главный приоритет при возвращении украинцев в обмен на агентов РФ

Как отмечает представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, для Украины в отличие от РФ важнее возвращение своих граждан домой и сохранение их жизней.
Главные тезисы
- Проект "Хочу к своим" позволяет вернуть больше пленных украинцев и добровольно сдать агентов РФ.
- СБУ активно работает над обменом пленными, включая разоблаченную агентуру, и поддерживает программу обмена для осужденных.
- Сложная ситуация с возвращением гражданских из российских тюрем подчеркивает необходимость проекта "Хочу к своим".
Украина сможет вернуть больше пленных благодаря проекту "Хочу к своим"
Как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, это уже третий проект, способствующий возвращению украинцев домой. Первый — "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен российских оккупантов и "Хочу найти" для родственников русских солдат.
Во время конференции Андрей Юсов рассказал, что коллаборанты работают в Россию не только из-за идей и вознаграждений. Есть ситуации, когда их шантажируют и оказывают определенное давление.
Украина обменяла священнослужителя на 28 украинских защитников
Спикер СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что Украина во время обменов пленными отдает России не только военных, но и разоблаченную агентуру. В качестве примера он назвал священнослужителя, которого удалось обменять на 28 украинских защитников.
Он добавил, что СБУ с начала полномасштабного вторжения открыла более 7400 уголовных внедрений, относящихся к коллаборационной деятельности и пособничеству РФ. Более тысячи человек уже имеют приговоры суда. По факту государственной измены было открыто более 2800 производств, из них имеют приговоры 550.
В отношении корректировщиков возбуждено около 500 уголовных дел, из них осуждены 120 человек.
Директор департамента информационной политики, коммуникации и протокольных мероприятий секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Татьяна Шелест добавила, что ситуация с возвращением украинских гражданских из российских тюрем чрезвычайно сложна.
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