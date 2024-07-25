ГУР озвучило главный приоритет при возвращении украинцев в обмен на агентов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР озвучило главный приоритет при возвращении украинцев в обмен на агентов РФ

ГУР озвучило главный приоритет при возвращении украинцев в обмен на агентов РФ
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Источник:  online.ua

Как отмечает представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, для Украины в отличие от РФ важнее возвращение своих граждан домой и сохранение их жизней.

Главные тезисы

 

  • Проект "Хочу к своим" позволяет вернуть больше пленных украинцев и добровольно сдать агентов РФ.
  • СБУ активно работает над обменом пленными, включая разоблаченную агентуру, и поддерживает программу обмена для осужденных.
  • Сложная ситуация с возвращением гражданских из российских тюрем подчеркивает необходимость проекта "Хочу к своим".

Украина сможет вернуть больше пленных благодаря проекту "Хочу к своим"

Как отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, это уже третий проект, способствующий возвращению украинцев домой. Первый — "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен российских оккупантов и "Хочу найти" для родственников русских солдат.

Конечно, мы все хотим, чтобы любые Медведчуки и другие были наказаны и полностью отбыли свое наказание. Но в Украине, в отличие от РФ, жизнь собственных граждан — это не пустые звуки. Для нас действительно важно возвращение всех наших женщин, детей, военных, гражданских домой и мы это сделаем. Чего мы стремимся к более справедливому наказанию для предателя или спасения жизней наших граждан? Мы в рамках этого проекта выбираем спасение наших граждан.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МОУ

Фото — online.ua

Во время конференции Андрей Юсов рассказал, что коллаборанты работают в Россию не только из-за идей и вознаграждений. Есть ситуации, когда их шантажируют и оказывают определенное давление.

Главное здесь осознание того, что тебя используют, ты нарушаешь закон и наносишь вред собственному государству. Если такое осознание есть, обращайтесь к проекту Хочу к своим и Украина точно поможет собственным гражданам в этой ситуации, — отметил Юсов.

Украина обменяла священнослужителя на 28 украинских защитников

Спикер СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что Украина во время обменов пленными отдает России не только военных, но и разоблаченную агентуру. В качестве примера он назвал священнослужителя, которого удалось обменять на 28 украинских защитников.

Особо важно отметить, что только те дела, в которых имеются приговоры суда, могут участвовать в этом проекте, причем только при согласии самих осужденных, — подчеркнул спикер СБУ.

Он добавил, что СБУ с начала полномасштабного вторжения открыла более 7400 уголовных внедрений, относящихся к коллаборационной деятельности и пособничеству РФ. Более тысячи человек уже имеют приговоры суда. По факту государственной измены было открыто более 2800 производств, из них имеют приговоры 550.

В отношении корректировщиков возбуждено около 500 уголовных дел, из них осуждены 120 человек.

Из всех осужденных около 500 человек дали согласие на проведение обмена, свое участие в программе. Более 200 человек из этих 500 согласились на публикацию своих данных в данном проекте . То есть, сейчас эти люди рассчитывают на обмен в РФ. Но вы можете убедиться в том, что Россия не спешит забирать своих. На сайте под каждым кейсом есть отсчет времени, сколько это лицо ждет обмена, — добавил Дехтяренко.

Директор департамента информационной политики, коммуникации и протокольных мероприятий секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Татьяна Шелест добавила, что ситуация с возвращением украинских гражданских из российских тюрем чрезвычайно сложна.

Нам удалось вернуть 161 гражданских в Украину. Последнее возвращение произошло 28 июня. Проблема в том, что нет четко определенного механизма возвращения гражданских. Украинцы остаются в российских тюрьмах с 2014 года, когда Россия задерживала граждан Украины на территории Донецкой, Луганской областей. А после начала полномасштабного вторжения задерживала наших граждан на всех находившихся или находящихся под оккупацией врага территориях. Поэтому гражданские — это самая сложная категория для возвращения... Именно поэтому Офис Омбудсмана Украины присоединился к работе над проектом Хочу к своим, который поможет вернуть наших граждан, — подчеркнула она.

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