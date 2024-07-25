ГУР озвучило головний пріоритет при поверненні українців в обмін на агентів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР озвучило головний пріоритет при поверненні українців в обмін на агентів РФ

ГУР озвучило головний пріоритет при поверненні українців в обмін на агентів РФ
Джерело:  online.ua

Як зазначає представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, для України на відміну від РФ є важливішим повернення своїх громадян додому та збереження їхніх життів.

Головні тези:

 

  • Проєкт “Хочу к своим” сприяє поверненню українців з полону та надає можливість родичам взаємодіяти у цьому процесі.
  • Україна обмінює не лише військових, а й агентів, які працювали на РФ.
  • СБУ веде боротьбу проти колаборантів та осіб, які допомагають РФ, і має понад 7400 кримінальних проваджень у цьому напрямку.

Україна зможе повернути більше полонених завдяки проєкту “Хочу к своим”

Як зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, це вже третій проєкт, який сприяє поверненню українців додому. Перший — "Хочу жить" для добровільної здачі у полон російських окупантів та "Хочу найти" для родичів російських солдатів.

 Звичайно, ми всі хочемо, щоб будь-які Медведчуки та інші були покарані й відбули повністю своє покарання. Але в Україні, на відміну від РФ, життя власних громадян це не порожні звуки. Для нас справді має значення повернення всіх наших жінок, дітей, військових, цивільних додому і ми це зробимо. Чого ми прагнемо більше справедливого покарання для зрадника або порятунку життів наших громадян? Ми в рамках цього проєкту вибираємо порятунок наших громадян.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

Фото — online.ua

Під час конференції Андрій Юсов розповів, що колаборанти працюють на Росію не лише через ідеї та винагороду. Є ситуації, коли їх шантажують та спричиняють певний тиск.

Головне тут усвідомлення того, що тебе використовують, ти порушуєш закон та робиш шкоду власній державі. Якщо таке усвідомлення є, звертайтесь до проєкту “Хочу к своим” і Україна точно допоможе власним громадянам в цій ситуації, — зазначив Юсов.

Україна обміняла священнослужителя на 28 українських захисників

Речник СБУ Артем Дехтяренко наголосив, що Україна під час обмінів полоненими віддає Росії не лише військових, але й агентуру, яка була викрита. Як приклад, він назвав священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 українських захисників.

Особливо важливо відзначити, що тільки ті справи, в яких наявні вироки суду, можуть брати участь у цьому проєкті, при чому, лише за згоди самих засуджених, — наголосив речник СБУ.

Він додав, що СБУ з початку повномасштабного вторгнення відкрила понад 7400 кримінальних впроваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництву РФ. Понад тисяча осіб вже мають вироки суду. За фактом державної зради було відкрито понад 2800 проваджень, з них мають вироки 550.

Стосовно коригувальників відкрито майже 500 кримінальних справ, з них засуджено 120 осіб.

З усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну, на свою участь у програмі. Понад 200 осіб з цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкті. Тобто наразі ці люди розраховують на обмін в РФ. Але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін, — додав Дехтяренко.

Директорка департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Тетяна Шелест додала, що ситуація з поверненням українських цивільних з російських тюрем є надзвичайно складною. 

Нам вдалося повернути 161 цивільних України. Останнє повернення відбулося 28 червня. Проблема в тому, що не існує чітко визначеного механізму повернення цивільних. Українці залишаються в російських тюрмах ще з 2014 року, коли Росія затримувала громадян України на території Донецької, Луганської областей. А після початку повномасштабного вторгнення затримувала наших громадян на всіх територіях, які перебували або перебувають під окупацією ворога. Тому цивільні — це найскладніша категорія для повернення... Саме тому Офіс Омбудсмана України долучився до роботи над проєктом “Хочу к своим”, який допоможе повернути наших громадян”, — підкреслила вона.

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