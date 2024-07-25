ГУР озвучило головний пріоритет при поверненні українців в обмін на агентів РФ

Як зазначає представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, для України на відміну від РФ є важливішим повернення своїх громадян додому та збереження їхніх життів.
Головні тези:
- Проєкт “Хочу к своим” сприяє поверненню українців з полону та надає можливість родичам взаємодіяти у цьому процесі.
- Україна обмінює не лише військових, а й агентів, які працювали на РФ.
- СБУ веде боротьбу проти колаборантів та осіб, які допомагають РФ, і має понад 7400 кримінальних проваджень у цьому напрямку.
Україна зможе повернути більше полонених завдяки проєкту “Хочу к своим”
Як зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, це вже третій проєкт, який сприяє поверненню українців додому. Перший — "Хочу жить" для добровільної здачі у полон російських окупантів та "Хочу найти" для родичів російських солдатів.
Під час конференції Андрій Юсов розповів, що колаборанти працюють на Росію не лише через ідеї та винагороду. Є ситуації, коли їх шантажують та спричиняють певний тиск.
Україна обміняла священнослужителя на 28 українських захисників
Речник СБУ Артем Дехтяренко наголосив, що Україна під час обмінів полоненими віддає Росії не лише військових, але й агентуру, яка була викрита. Як приклад, він назвав священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 українських захисників.
Він додав, що СБУ з початку повномасштабного вторгнення відкрила понад 7400 кримінальних впроваджень, які стосуються колабораційної діяльності та пособництву РФ. Понад тисяча осіб вже мають вироки суду. За фактом державної зради було відкрито понад 2800 проваджень, з них мають вироки 550.
Стосовно коригувальників відкрито майже 500 кримінальних справ, з них засуджено 120 осіб.
Директорка департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Тетяна Шелест додала, що ситуація з поверненням українських цивільних з російських тюрем є надзвичайно складною.
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