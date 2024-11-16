Проєкт “Хочу к своим”. Понад 270 засуджених колаборантів бажають виїхати до Росії

За три місяці роботи спільного проєкту ГУР та СБУ “Хочу к своим” 272 засуджених в Україні колаборантів та зрадників виявили бажання виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.
Головні тези:
- Більш як 270 засуджених колаборантів виявили бажання виїхати до РФ через проєкт “Хочу к своим” ГУР та СБУ.
- Зокрема колаборанти Костянтин Малахов, Гліб Манаков та інші очікують на виїзд до Росії під час свого ув'язнення.
- Хоча українські зрадники бажають виїхати до РФ, російська влада відмовляється повертати їх.
У проєкті “Хочу к своим” зареєструвалося понад 270 засуджених колаборантів
У профілі кожного з них є таймер, який показує час очікування зрадників на виїзд до РФ.
Найменше чекає Костянтин Малахов, який отримав 15 років ув’язнення за державну зраду. Таймер у його профілі показує 30 днів.
При цьому “абсолютними рекордсменами” очікування виїзду до РФ є:
Гліб Манаков — збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Лисичанську — очікує 7 місяців і 3 дні.
Ярослав Ушкалов — збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Миколаєві — очікує 7 місяців і 3 дні.
Володимир Табурно — вів підривну діяльність на користь рф у Києві — очікує 7 місяців і 3 дні.
Олександр Селезньов — вступив до незаконного збройного формування «ДНР» — очікує 7 місяців і 3 дні.
Костянтин Салменков — збирав та передавав ворогу інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ у Першотравенську — очікує 7 місяців і 3 дні.
Володимир Музика — вів підривну діяльність на користь рф в Луганській області — очікує 7 місяців і 3 дні.
Сергій Рябуха — збирав та передавав ворогу інформацію щодо стратегічно важливих об’єктів ЗСУ — очікує 7 місяців і 3 дні.
Анатолій Ільїн — збирав та передавав ворогу інформацію про розташування блокпостів, на яких несли службу військовослужбовці ЗСУ — очікує 7 місяців і 3 дні.
Звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога або планує це зробити. Будь-яка співпраця з ворогом зламає вам життя. Ви опинитеся за ґратами, забуті власним народом і покинуті своїми колишніми російськими “наставниками”. Скористайтеся шансом, який вам дає проєкт “Хочу к своим”, — зазначили у проєкті.
Як працюватиме проєкт “Хочу к своим”
25 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Служба безпеки України розпочинають спільний державний проєкт — “Хочу к своим”.
Метою проєкту є стимулювання агентурної мережі РФ, яка працює на території України, до співпраці та добровільного припинення роботи на ворога в обмін на спеціальні умови.
Дія проекту також поширюватиметься на оточення колаборантів, які будуть анонімно надавати інформацію про діяльність ворожих агентів, прихильників «руського міра», які перебувають у процесі вербовки спецслужбами РФ, громадян Росії, які легально, чи нелегально перебувають на території України й хочуть виїхати в РФ.
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