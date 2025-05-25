Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко не скрывает своего возмущения из-за того, что в рамках масштабного обмена пленными с Россией в формате 1000 на 1000 власти Украина не добилась возвращения ни одного азовца.

“Редис” раскритиковал подход власти к обменам пленными

Ни одного азовца. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену, в самых ужасных условиях. Над их родными, близкими и собратьями. Денис "Редис" Прокопенко Командир бригады Нацгвардии "Азов"

По словам “Редиса”, воины “Азова” имеют абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования.

Прокопенко также отметил, что никогда не поверит, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов — это нежелание россиян отдавать их.

Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы «Азова» не вернулись бы из плена. Причина в другом. Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ждать другого результата — безумие. Необходимо менять тактику. Россияне отказываются обменивать азовцев на своих простых солдат? Находим варианты предложить им кого-то, кто весит для них больше, чем омский контрактник. Поделиться

На этом фоне Редис добавил, что Украина забита российской агентурой под самую завязку — об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду.