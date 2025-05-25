"Это выглядит как издевательство". Командир "Азова" обратился к власти после обмена 1000 на 1000
Категория
Украина
Дата публикации

"Это выглядит как издевательство". Командир "Азова" обратился к власти после обмена 1000 на 1000

“Редис” раскритиковал подход власти к обменам пленными
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Источник:  АЗОВ

Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко не скрывает своего возмущения из-за того, что в рамках масштабного обмена пленными с Россией в формате 1000 на 1000 власти Украина не добилась возвращения ни одного азовца.

Главные тезисы

  • По убеждению "Редиса", система обмена пленными нуждается в изменениях.
  • На фоне последних событий Прокопено выразил сомнение в заинтересованности власти в возвращении азовцев.

“Редис” раскритиковал подход власти к обменам пленными

Ни одного азовца. Среди тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену, в самых ужасных условиях. Над их родными, близкими и собратьями.

Денис "Редис" Прокопенко

Денис "Редис" Прокопенко

Командир бригады Нацгвардии "Азов"

По словам “Редиса”, воины “Азова” имеют абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования.

Прокопенко также отметил, что никогда не поверит, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов — это нежелание россиян отдавать их.

Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы «Азова» не вернулись бы из плена. Причина в другом. Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ждать другого результата — безумие. Необходимо менять тактику. Россияне отказываются обменивать азовцев на своих простых солдат? Находим варианты предложить им кого-то, кто весит для них больше, чем омский контрактник.

На этом фоне Редис добавил, что Украина забита российской агентурой под самую завязку — об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду.

Думаю, попы из московского патриархата, открыто работающие на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми РФ засыпает земли Украины. Вместе с тем, не лишним было бы попытаться проработать вопрос участия Украины в процессах обменов между западными союзниками и россиянами… Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди, — заявил командир «Азова».

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