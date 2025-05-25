Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко не скрывает своего возмущения из-за того, что в рамках масштабного обмена пленными с Россией в формате 1000 на 1000 власти Украина не добилась возвращения ни одного азовца.
Главные тезисы
- По убеждению "Редиса", система обмена пленными нуждается в изменениях.
- На фоне последних событий Прокопено выразил сомнение в заинтересованности власти в возвращении азовцев.
“Редис” раскритиковал подход власти к обменам пленными
По словам “Редиса”, воины “Азова” имеют абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования.
Прокопенко также отметил, что никогда не поверит, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов — это нежелание россиян отдавать их.
На этом фоне Редис добавил, что Украина забита российской агентурой под самую завязку — об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду.
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