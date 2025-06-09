Наши дома. Украина и Россия обменялись военнопленными — первые фото
Категория
Украина
Дата публикации

Наши дома. Украина и Россия обменялись военнопленными — первые фото

Владимир Зеленский
военнопленные
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9 июня состоялся первый этап нового обмена военнопленными между Украиной и Россией, о котором договорились делегации в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией прошел 9 июня, в результате чего были возвращены раненые и тяжелораненые военные.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул сложности процесса обмена и постоянные переговоры для возвращения всех пленных.
  • Обмен военнопленными будет проходить в несколько этапов в ближайшие дни, возвращаемые включают раненых, тяжелораненых и лиц младше 25 лет.

Украина вернула военных из российского плена

Зеленский отметил, что сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.

Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Обмен военнопленными

Зеленский рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

Обмен военнопленными

Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает.

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