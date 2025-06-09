Наши дома. Украина и Россия обменялись военнопленными — первые фото

9 июня состоялся первый этап нового обмена военнопленными между Украиной и Россией, о котором договорились делегации в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией прошел 9 июня, в результате чего были возвращены раненые и тяжелораненые военные.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул сложности процесса обмена и постоянные переговоры для возвращения всех пленных.
- Обмен военнопленными будет проходить в несколько этапов в ближайшие дни, возвращаемые включают раненых, тяжелораненых и лиц младше 25 лет.
Украина вернула военных из российского плена
Зеленский отметил, что сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.
Зеленский рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-