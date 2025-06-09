Наши дома. Украина и Россия обменялись военнопленными — первые фото

9 июня состоялся первый этап нового обмена военнопленными между Украиной и Россией, о котором договорились делегации в Стамбуле. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Украина вернула военных из российского плена

Зеленский отметил, что сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни.

Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно. Владимир Зеленский Президент Украины

Обмен военнопленными

Зеленский рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

Обмен военнопленными