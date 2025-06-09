Наші вдома. Україна та Росія обмінялися військовополоненими — перші фото

Удень 9 червня відбувся перший етап нового обміну військовополоненими між Україною та Росією, про який домовилися делегації у Стамбулі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Перший етап нового обміну військовополоненими між Україною та Росією відбувся 9 червня.
- У результатах обміну - повернення поранених та важкопоранених, а також осіб молодших 25 років.
- Президент України Володимир Зеленський акцентує на складності процесу та постійних перемовинах для повернення всіх полонених.
Україна повернула військових з російського полону
Зеленський зазначив, що сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.
Зеленський розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
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