Наші вдома. Україна та Росія обмінялися військовополоненими — перші фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Наші вдома. Україна та Росія обмінялися військовополоненими — перші фото

Володимир Зеленський
обмін

Удень 9 червня відбувся перший етап нового обміну військовополоненими між Україною та Росією, про який домовилися делегації у Стамбулі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Перший етап нового обміну військовополоненими між Україною та Росією відбувся 9 червня.
  • У результатах обміну - повернення поранених та важкопоранених, а також осіб молодших 25 років.
  • Президент України Володимир Зеленський акцентує на складності процесу та постійних перемовинах для повернення всіх полонених.

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Зеленський зазначив, що сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.

Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Обмін військовополоненими

Зеленський розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Обмін військовополоненими

Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає.

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