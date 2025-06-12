Україна провела другий етап масштабного обміну військовополоненими з Росією

Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Сторони 12 червня повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
Головні тези:
- Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими у рамках домовленостей у Стамбулі.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про повернення військових нашої армії, нацгвардійців та прикордонників додому.
- Сьогоднішній обмін став другим етапом повернення важкопоранених і важкохворих українських воїнів.
Україна провела новий обмін військовополоненими з Росією
Як заявив Президент України Володимир Зеленський, сьогодні додому повернули воїнів нашої армії, нацгвардійців, прикордонників. Усі вони потребують лікування, і, як зазначив глава держави, їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.
Таким чином, як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, сьогодні було повернуто з російської неволі групу оборонців з категорії "важкопоранені і тяжкохворі".
Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі, — зазначили в Координаційному штабі.
Там додали, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.
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