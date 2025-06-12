Україна провела другий етап масштабного обміну військовополоненими з Росією

Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Сторони 12 червня повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

Україна провела новий обмін військовополоненими з Росією

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, сьогодні додому повернули воїнів нашої армії, нацгвардійців, прикордонників. Усі вони потребують лікування, і, як зазначив глава держави, їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів.

Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні. Володимир Зеленський Президент України

Таким чином, як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, сьогодні було повернуто з російської неволі групу оборонців з категорії "важкопоранені і тяжкохворі".

Наші вдома

Серед повернутих додому військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Поширити

Наші вдома

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі, — зазначили в Координаційному штабі.

Там додали, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.