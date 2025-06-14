Зеленський анонсував нові обміни військовополоненими з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував нові обміни військовополоненими з Росією

Володимир Зеленський
Зеленський

Наступного тижня продовжаться обміни військовополоненими між Україною і Росією відповідно до досягнутих домовленостей.

Головні тези:

  • Зеленський оголосив про нові обміни військовополоненими з Росією наступного тижня відповідно до домовленостей між Україною та РФ.
  • Президент нагадав про успішний обмін військовополоненими, включаючи українських офіцерів, солдатів та сержантів.
  • Стани повернутих військових є дуже важкими, і всім надається необхідна допомога після умов полону в Росії.

Зеленський заявив про домовленості з РФ щодо нових обмінів військовополоненими

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

Сьогодні ще один обмін, уже четвертий за цей тиждень. Дуже важливо — ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів — армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент нагадав, що багато хто з воїнів утримувався в російському полоні ще з 2022 року. Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", бійці з інших напрямків бойових дій.

Як зазначив Президент, вони вже вдома, в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії.

За словами Зеленського, стани повернутих військових є дійсно дуже важкі.

Глава держави поінформував, що триває робота над тим, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі.

Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є.

Глава держави додав: "Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись".

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