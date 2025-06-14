Зеленський анонсував нові обміни військовополоненими з Росією

Наступного тижня продовжаться обміни військовополоненими між Україною і Росією відповідно до досягнутих домовленостей.
Головні тези:
- Зеленський оголосив про нові обміни військовополоненими з Росією наступного тижня відповідно до домовленостей між Україною та РФ.
- Президент нагадав про успішний обмін військовополоненими, включаючи українських офіцерів, солдатів та сержантів.
- Стани повернутих військових є дуже важкими, і всім надається необхідна допомога після умов полону в Росії.
Зеленський заявив про домовленості з РФ щодо нових обмінів військовополоненими
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
Президент нагадав, що багато хто з воїнів утримувався в російському полоні ще з 2022 року. Це захисники Маріуполя, "Азовсталі", бійці з інших напрямків бойових дій.
Як зазначив Президент, вони вже вдома, в Україні. Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії.
За словами Зеленського, стани повернутих військових є дійсно дуже важкі.
Глава держави поінформував, що триває робота над тим, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі.
Глава держави додав: "Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись".
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