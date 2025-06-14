Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень — фото

КШППВ
Що відомо про новий обмін полоненими

14 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією, у межах якого вдалося повернути додому чергову групу важкохворих і тяжкопоранених захисників, а також молоді. Про це повідомляють глава держави Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Головні тези:

  • Більшість військових, які повернулись додому, є офіцерами.
  • Звільнені оборонці пройдуть медичний огляд та отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації.

Що відомо про новий обмін полоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням українського лідера Володимира Зеленського повернув з російської неволі оборонців, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.

Цього разу вдалося врятувати з полону військовослужбовців ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Що важливо розуміти, переважна більшість звільнених сьогодні воїнів — перебувала в неволі з 2022 року.

Ба більше, чимала частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Більшість визволених сьогодні Захисників — офіцери. Також частина звільнених — молодші 25 років. Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Врятовані з російської неволі оборонці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

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