Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень — фото

14 червня відбувся новий обмін полоненими між Україною та Росією, у межах якого вдалося повернути додому чергову групу важкохворих і тяжкопоранених захисників, а також молоді. Про це повідомляють глава держави Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Головні тези:
- Більшість військових, які повернулись додому, є офіцерами.
- Звільнені оборонці пройдуть медичний огляд та отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації.
Що відомо про новий обмін полоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням українського лідера Володимира Зеленського повернув з російської неволі оборонців, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.
Що важливо розуміти, переважна більшість звільнених сьогодні воїнів — перебувала в неволі з 2022 року.
Ба більше, чимала частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Врятовані з російської неволі оборонці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
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