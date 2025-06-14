Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю — видео

14 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого удалось вернуть домой очередную группу тяжелобольных и тяжелораненых защитников, а также молодежи.
Главные тезисы
- Большинство военных, вернувшихся домой, являются офицерами.
- Защитники пройдут медицинское освидетельствование и получат необходимую помощь для физической и психологической реабилитации.
Что известно о новом обмене пленными
Координационный штаб по обращению с военнопленными по поручению украинского лидера Владимира Зеленского вернул из российской неволи защитников, имеющих ранения и проблемы со здоровьем.
Что важно понимать, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов находилось в неволе с 2022 года.
Более того, большая часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.
Спасенные из российской неволи защитники пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.
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