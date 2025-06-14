Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю — видео

14 июня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого удалось вернуть домой очередную группу тяжелобольных и тяжелораненых защитников, а также молодежи.

Что известно о новом обмене пленными

Координационный штаб по обращению с военнопленными по поручению украинского лидера Владимира Зеленского вернул из российской неволи защитников, имеющих ранения и проблемы со здоровьем.

В этот раз удалось спасти из плена военнослужащих ВСУ, в частности ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта. Поделиться

Что важно понимать, подавляющее большинство освобожденных сегодня воинов находилось в неволе с 2022 года.

Более того, большая часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

Большинство освобожденных сегодня Защитников — офицеры. Также часть — младше 25 лет. Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях. Поделиться

Спасенные из российской неволи защитники пройдут необходимое медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.