Україна врятувала з полону РФ ще більше важкопоранених та тяжкохворих захисників

20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російської неволі, перебувала там понад 2 роки.

Ще одна частина українських полонених повернулася додому

Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні! Володимир Зеленський Президент України

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) звертає увагу на те, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Окрім того, наголошується, що всі врятовані з неволі оборонці належать до солдатського та сержантського складу.

Усі звільнені захисники мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі. Поширити

Штаб також офіційно підтвердив, що обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває.