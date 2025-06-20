Україна врятувала з полону РФ ще більше важкопоранених та тяжкохворих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала з полону РФ ще більше важкопоранених та тяжкохворих захисників

КШППВ
Ще одна частина українських полонених повернулася додому
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20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російської неволі, перебувала там понад 2 роки. 

Головні тези:

  • Усі звільнені будуть отримувати необхідну медичну допомогу та компенсацію за перебування у неволі.
  • Обмін полоненими відбувається відповідно до Стамбульських домовленостей, а точна кількість звільнених осіб буде оголошена пізніше.

Ще одна частина українських полонених повернулася додому

Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби. Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) звертає увагу на те, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.

Окрім того, наголошується, що всі врятовані з неволі оборонці належать до солдатського та сержантського складу.

Усі звільнені захисники мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.

Повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі.

Штаб також офіційно підтвердив, що обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває.

Що важливо розуміти, точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

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