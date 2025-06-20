Росія може зменшити кількість дронових атак на Україну

Згідно з даними естонських розвідників, кількість російських дронових атак по мирним містам та селам України може скоротитися через загострення ситуації на Близькому Сході.

Росія стикнулася з новою проблемою

З заявою з цього приводу виступив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Аналізуючи поточний перебіг подій у війні, Ківісельг наголосив, що з боку країни-агресорки Росії проглядається певна закономірність.

Зазвичай Росія використовує в середньому 150 ударних дронів на день, але атаки здійснюються серіями: протягом 4–5 днів запускається по 60–70 дронів, після чого накопичені сили використовуються для масштабного удару — одночасного запуску 350–450 дронів. Поширити

Що важливо розуміти, схожа тактика застосовується до використання ракет — як крилатих, так і балістичних.

Розвідка Естонії звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ все частіше вдається не до прицільних атак по одному об’єкту, а до розпорошених ударів по різних цілях.

За словами Антса Ківісельга, союзники Києва не мають права ігнорувати нову реальність війни: якщо раніше атаки на цивільну інфраструктуру України були поодинокими, то тепер вони стали системними.