Росія може зменшити кількість дронових атак на Україну

Згідно з даними естонських розвідників, кількість російських дронових атак по мирним містам та селам України може скоротитися через загострення ситуації на Близькому Сході.
Головні тези:
- Росія використовує тактику запуску ударних дронів серіями, а також проводить масштабні атаки, накопичивши ресурси.
- Розвідка Естонії звертає увагу на нову реальність війни.
Росія стикнулася з новою проблемою
З заявою з цього приводу виступив очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
Аналізуючи поточний перебіг подій у війні, Ківісельг наголосив, що з боку країни-агресорки Росії проглядається певна закономірність.
Що важливо розуміти, схожа тактика застосовується до використання ракет — як крилатих, так і балістичних.
Розвідка Естонії звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ все частіше вдається не до прицільних атак по одному об’єкту, а до розпорошених ударів по різних цілях.
За словами Антса Ківісельга, союзники Києва не мають права ігнорувати нову реальність війни: якщо раніше атаки на цивільну інфраструктуру України були поодинокими, то тепер вони стали системними.
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