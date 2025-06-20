Чи плануються відключення світла в Україні — заява міністра енергетики

Очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко офіційно підтвердив, що в Україні не будуть відключати світло взимку, якщо поточна ситуація в енергетиці не буде кардинально змінюватися.

До чого готуватися українцям

З заявою з цього приводу Герман Галущенко виступив під час свого виступу у Верховній Раді України.

При проходженні наступного опалювального сезону ми не бачимо взагалі ризиків обмежень за сьогоднішньої ситуації в енергетиці. Герман Галущенко Глава Міністерства енергетики України

Попри це, за його словами, відновлення масованих ударів може призвести до нових обмежень у постачаннях електроенергії.

Що важливого розуміти, протягом 2024 року країна-агресорка РФ здійснила 33 масовані удари по енергосистемі України, застосувавши для цього тисячі дронів та ракет.

Герман Галущенко також попередив, що основне навантаження під час опалювального сезону нестиме атомна генерація, яка в пікові моменти генерує до 60% усієї електроенергії.