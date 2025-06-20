Чи плануються відключення світла в Україні — заява міністра енергетики
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи плануються відключення світла в Україні — заява міністра енергетики

До чого готуватися українцям
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Джерело:  online.ua

Очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко офіційно підтвердив, що в Україні не будуть відключати світло взимку, якщо поточна ситуація в енергетиці не буде кардинально змінюватися.

Головні тези:

  • Лише масовані удари по енергосистемі можуть призвести до нових обмежень в постачанні електроенергії.
  • Атомна генерація під час опалювального сезону буде основним джерелом електроенергії в Україні.

До чого готуватися українцям

З заявою з цього приводу Герман Галущенко виступив під час свого виступу у Верховній Раді України.

При проходженні наступного опалювального сезону ми не бачимо взагалі ризиків обмежень за сьогоднішньої ситуації в енергетиці.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Глава Міністерства енергетики України

Попри це, за його словами, відновлення масованих ударів може призвести до нових обмежень у постачаннях електроенергії.

Що важливого розуміти, протягом 2024 року країна-агресорка РФ здійснила 33 масовані удари по енергосистемі України, застосувавши для цього тисячі дронів та ракет.

Герман Галущенко також попередив, що основне навантаження під час опалювального сезону нестиме атомна генерація, яка в пікові моменти генерує до 60% усієї електроенергії.

Як зазначив міністр, ремонти на АЕС спланували таким чином, щоб узимку усі дев'ять блоків, які діють на підконтрольній Києву території, працювали повним складом.

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