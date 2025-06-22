Росіяни вбили 2 та поранили 13 людей на Донеччині

Протягом 21 червня російські загарбники вбили двох мешканців Донеччини: у Слов'янську і Костянтинівці. Окрім того, повідомляється, що ще 13 людей в області за добу дістали поранення.
Головні тези:
- Армія РФ нанесла новий удар по Слов’янську, внаслідок чого загинув 17-річний хлопець.
- Російські загарбники свідомо цілять у цивільні об’єкти, продовжуючи терор проти мирних українців.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
Про ситуацію в області розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у ніч на 22 червня армія РФ завдала нового удару по Слов’янську.
Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу загинув 17-річний хлопець, ще троє людей дістали поранення.
Під удари ворога потрапили десятки об’єктів цивільної інфраструктури.
Він також звертає увагу на те, що російські загарбники свідомо цілять у цивільні об’єкти, продовжуючи терор проти місцевого населення.
Варто також зазначити, що ще 13 людей в області за добу дістали поранення.
Зокрема, троє у Слов’янську, по двоє у Костянтинівці, Покровську, Семенівці та Костянтинівці, і ще по одному в Білокузьминівці та Іллінівці.
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