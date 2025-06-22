Росіяни вбили 2 та поранили 13 людей на Донеччині

Протягом 21 червня російські загарбники вбили двох мешканців Донеччини: у Слов'янську і Костянтинівці. Окрім того, повідомляється, що ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

Про ситуацію в області розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у ніч на 22 червня армія РФ завдала нового удару по Слов’янську.

Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу загинув 17-річний хлопець, ще троє людей дістали поранення.

Під удари ворога потрапили десятки об’єктів цивільної інфраструктури.

У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

Він також звертає увагу на те, що російські загарбники свідомо цілять у цивільні об’єкти, продовжуючи терор проти місцевого населення.

Варто також зазначити, що ще 13 людей в області за добу дістали поранення.