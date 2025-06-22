Сирський обіцяє вихід українських сил з "глухої оборони"
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський обіцяє вихід українських сил з "глухої оборони"

Чого далі очікувати від ЗСУ
Read in English
Джерело:  Укрінформ

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони України в майбутньому не залишатимуться "просто в глухій обороні", а будуть поєднувати оборону з наступальними діями.

Головні тези:

  • Українські війська поєднують оборонні дії з наступальними операціями.
  • Створення штурмових військ суттєво сприяє успіхам ЗСУ на полі бою.

Чого далі очікувати від ЗСУ

Звичайно, ми не будемо залишатися просто у глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території. Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами головкома, де є така можливість, Сили оборони України завдають ударів по армії РФ, здійснюють успішні контратаки.

Наступи вдається проводити там, де були виявлені слабкі місця в обороні ворога.

Саме з цією метою Україна створила та продовжує масштабувати частини штурмових військ.

Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх і його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині, — наголосив Сирський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний напад РФ на Україну. Як відпрацювала ППО
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 2 та поранили 13 людей на Донеччині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський анонсував важливі зміни у роботі ТЦК
Що відомо про зміни в роботі ТЦК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?