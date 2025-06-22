Сирський обіцяє вихід українських сил з "глухої оборони"

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони України в майбутньому не залишатимуться "просто в глухій обороні", а будуть поєднувати оборону з наступальними діями.
Головні тези:
- Українські війська поєднують оборонні дії з наступальними операціями.
- Створення штурмових військ суттєво сприяє успіхам ЗСУ на полі бою.
Чого далі очікувати від ЗСУ
За словами головкома, де є така можливість, Сили оборони України завдають ударів по армії РФ, здійснюють успішні контратаки.
Наступи вдається проводити там, де були виявлені слабкі місця в обороні ворога.
Саме з цією метою Україна створила та продовжує масштабувати частини штурмових військ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-