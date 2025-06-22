Сырский обещает выход украинских сил из "глухой обороны"

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны Украины в будущем не будут оставаться "просто в глухой обороне", а будут совмещать оборону с наступательными действиями.
Главные тезисы
- Украинские войска совмещают оборонные действия с наступательными операциями.
- Создание штурмовых войск существенно способствует успехам ВСУ на поле боя.
Чего дальше ждать от ВСУ
По словам главкома, где есть такая возможность, Силы обороны Украины наносят удары по армии РФ, совершают успешные контратаки.
Наступление удается проводить там, где были обнаружены слабые места в обороне врага.
Именно в этих целях Украина создала и продолжает масштабировать части штурмовых войск.
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