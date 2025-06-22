Сырский обещает выход украинских сил из "глухой обороны"
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский обещает выход украинских сил из "глухой обороны"

Чего дальше ждать от ВСУ
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Источник:  Укринформ

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны Украины в будущем не будут оставаться "просто в глухой обороне", а будут совмещать оборону с наступательными действиями.

Главные тезисы

  • Украинские войска совмещают оборонные действия с наступательными операциями.
  • Создание штурмовых войск существенно способствует успехам ВСУ на поле боя.

Чего дальше ждать от ВСУ

Конечно, мы не будем оставаться просто в глухой обороне. Потому что это не приносит ничего и в конечном счете приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории. Поэтому мы объединяем оборонные действия с активной обороной и активными наступательными действиями.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, где есть такая возможность, Силы обороны Украины наносят удары по армии РФ, совершают успешные контратаки.

Наступление удается проводить там, где были обнаружены слабые места в обороне врага.

Именно в этих целях Украина создала и продолжает масштабировать части штурмовых войск.

Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (…) и на сегодняшний день воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник преуспевает и его нужно останавливать и отражать наши населенные пункты. В частности, как это было в Сумской области, — подчеркнул Сырский.

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