Сырский обещает выход украинских сил из "глухой обороны"

Речь идет об отдельных подразделениях, полках, которые были созданы в начале Курской операции (…) и на сегодняшний день воюют фактически на всех сложных участках фронта. И там, где мы имеем возможность наступать, и там, где противник преуспевает и его нужно останавливать и отражать наши населенные пункты. В частности, как это было в Сумской области, — подчеркнул Сырский.