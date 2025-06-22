Украина нанесла рекордный ущерб промышленности и инфраструктуре РФ

С января по май 2025 г Силы обороны Украины осуществляли мощные и регулярные атаки на военные объекты в глубоком тылу России. Только за этот отрезок времени общие потери страны-агрессорки превысили 10 миллиардов долларов.

Россия продолжает терять миллиарды долларов

С заявлением по этому поводу выступил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, последние операции были направлены на ослабление военно-экономического потенциала противника.

Что важно понимать, 1,3 млрд долларов составил прямые убытки: уничтожение объектов нефтепереработки, энергетики, логистики и транспорта.

Более того, указано, что не менее 9,5 млрд долларов — косвенные потери из-за остановки предприятий, нарушения перевозок и блокировки логистики.

Александр Сырский также отметил: эффективность операций "DeepStrike" оценивается как соотношение 1 к 15 — то есть на каждый израсходованный доллар приходится около 15 долларов убытков для России.