Що насправді відбувається на Курщині — пояснення Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що станом на 22 червня 2025 року Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі Курської області РФ.

Сирський описав ситуацію на Курщині

За словами головкоми, у квітні російські частини — йдеться про близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) — отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій.

Що важливо розуміти, вони повинні були поповнити наступальні угруповання армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темпи наступу армії РФ.

Однак саме активні дії українських оборонців в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани.

Українська армія контролює близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області РФ, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив головком, одна з ворожих бригад, що вже рушила на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок.