Що насправді відбувається на Курщині — пояснення Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що станом на 22 червня 2025 року Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі Курської області РФ.
Головні тези:
- Російські війська планували поповнити наступальні угруповання на багатьох напрямках, але українські оборонці зірвали ці плани.
- Наразі близько 10 тисяч солдатів РФ продовжують бойові дії в Глушковському районі.
Сирський описав ситуацію на Курщині
За словами головкоми, у квітні російські частини — йдеться про близько 60 тисяч осіб (в тому числі дві десантно-штурмові дивізії, десантно-штурмові бригади, бригади морської піхоти) — отримали завдання переміститися на нові напрямки бойових дій.
Що важливо розуміти, вони повинні були поповнити наступальні угруповання армії РФ на Покровському, Торецькому, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках, і тим самим збільшити темпи наступу армії РФ.
Однак саме активні дії українських оборонців в Глушковському районі Курської області РФ зірвали ці плани.
Як зазначив головком, одна з ворожих бригад, що вже рушила на Покровський напрямок, була повернута знову на Курський напрямок.
Варто зазначити, що станом на сьогодні близько 10 тисяч солдатів РФ продовжують бойові дії в Глушковському районі.
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