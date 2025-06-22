Что происходит на Курщине — объяснение Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что на 22 июня 2025 года Силы обороны Украины контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе Курской области.

Сырский описал ситуацию на Курщине

По словам главкома, в апреле российские части — речь идет о около 60 тысячах человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) — получили задачу переместиться на новые направления боевых действий.

Что важно понимать, они должны были пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях и тем самым увеличить темпы наступления армии РФ.

Однако именно активные действия украинских защитников в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы.

Украинская армия контролирует около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши предупредительные действия в ответ на возможное наступление противника. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главком, одна из вражеских бригад, уже двинувшаяся на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление.