Что происходит на Курщине — объяснение Сырского
Категория
Украина
Дата публикации

Что происходит на Курщине — объяснение Сырского

Сырский описал ситуацию на Курщине
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Источник:  Укринформ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что на 22 июня 2025 года Силы обороны Украины контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе Курской области.

Главные тезисы

  • Российские войска планировали пополнить наступательные группировки на многих направлениях, но украинские защитники сорвали эти планы.
  • В настоящее время около 10 тысяч солдат РФ продолжают боевые действия в Глушковском районе.

Сырский описал ситуацию на Курщине

По словам главкома, в апреле российские части — речь идет о около 60 тысячах человек (в том числе две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) — получили задачу переместиться на новые направления боевых действий.

Что важно понимать, они должны были пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях и тем самым увеличить темпы наступления армии РФ.

Однако именно активные действия украинских защитников в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы.

Украинская армия контролирует около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши предупредительные действия в ответ на возможное наступление противника.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Как отметил главком, одна из вражеских бригад, уже двинувшаяся на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день около 10 тысяч солдат РФ продолжают боевые действия в Глушковском районе.

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