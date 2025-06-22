Навіщо Келлог їздив до Лукашенка — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися виданню The New York Times, посланець президента США Кіт Келлог зустрічався в Мінську із білоруським диктатором Олександром Лукашенком, розраховуючи на його допомогу у припиненні війни РФ проти України.

Чого добивається Келлог

Журналісти звертають увагу на те, що саме 21 червня відбулася перша зустріч між високопосадовцем Білого дому та нелегітимним президентом РБ за останні понад п'ять років.

Цілком можливе, що ці неочікувані переговори вказують на різку зміну підходу США щодо Білорусі.

Сама зустріч Келлога та Лукашенка тривала 6 годин, а в центрі їхньої уваги були американські та європейські санкції проти Білорусі, війни РФ проти України та на Близькому Сході, а також відносини Мінська з Москвою та Пекіном.

За словами журналістів, цілком можливо, що неочевидною метою візиту спецпосланця Трампа була спроба Вашингтона послабити міцне союзництво Білорусі й Росії.

Такі намагання були й раніше — за першої каденції Трампа — однак вони закінчилися провалом.