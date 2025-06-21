Лукашенко звільнив 14 політв'язнів на тлі візиту Келога — серед них Сергій Тихановський
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Лукашенко звільнив 14 політв'язнів на тлі візиту Келога — серед них Сергій Тихановський

політв'язні
Джерело:  online.ua

Першим наслідком зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа, відставного генерала, а нині дипломата Кіта Келлога з білоруським диктатором Олександром Лукашенком стало звільнення Сергія Тихановського, опозиційного політика, заарештованого під час виборчої кампанії 2020 року ще на стадії збору підписів для реєстрації кандидатом в президенти.

Головні тези:

  • Сергій Тихановський та інші 13 політв'язнів були звільнені Лукашенком після візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до Білорусі.
  • Звільнення відбулося під час напружених відносин між білоруським режимом та Заходом.
  • Співпраця Литви та допомога США виявилися ключовими чинниками у забезпеченні звільнення політв'язнів з Білорусі.

Лукашенко звільнив 14 політв'язнів

Загалом Лукашенко звільнив 21 червня 14 політв'язнів.

Про це повідомила його дружина, представниця білоруської опозиції за кордоном Світлана Тихановська. У себе на офіційному ТГ-каналі вона розмістила зворушливе відео зустрічі з чоловіком у Вільнюсі (Білорусь).

На волі! — підписала це відео Тихановська.

На відео видно, як з мікроавтобуса на зустріч дружині під оплески присутніх виходить значно зхудлий за період перебування в ув'язненні Сергій, і як його обіймає Світлана.

Загалом запис триває лише 7 секунд.

Як зазначають у коментарях білоруські емігранти, вочевидь такий порядок звільнення політв'язнів було підготовлено заздалегідь.

За даними правозахисного центру "Вясна", окрім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Лосіка, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.

Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення сьогодні 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу — вони залишаються справжніми друзями та союзниками, — прокоментував у Х заступник Келлога Джон Коул.

За даними "Вясни", звільнених політв’язнів вивезли у Литву.

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