Лукашенко звільнив 14 політв'язнів на тлі візиту Келога — серед них Сергій Тихановський

Першим наслідком зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа, відставного генерала, а нині дипломата Кіта Келлога з білоруським диктатором Олександром Лукашенком стало звільнення Сергія Тихановського, опозиційного політика, заарештованого під час виборчої кампанії 2020 року ще на стадії збору підписів для реєстрації кандидатом в президенти.
Головні тези:
- Сергій Тихановський та інші 13 політв'язнів були звільнені Лукашенком після візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до Білорусі.
- Звільнення відбулося під час напружених відносин між білоруським режимом та Заходом.
- Співпраця Литви та допомога США виявилися ключовими чинниками у забезпеченні звільнення політв'язнів з Білорусі.
Лукашенко звільнив 14 політв'язнів
Загалом Лукашенко звільнив 21 червня 14 політв'язнів.
Про це повідомила його дружина, представниця білоруської опозиції за кордоном Світлана Тихановська. У себе на офіційному ТГ-каналі вона розмістила зворушливе відео зустрічі з чоловіком у Вільнюсі (Білорусь).
На відео видно, як з мікроавтобуса на зустріч дружині під оплески присутніх виходить значно зхудлий за період перебування в ув'язненні Сергій, і як його обіймає Світлана.
Загалом запис триває лише 7 секунд.
Як зазначають у коментарях білоруські емігранти, вочевидь такий порядок звільнення політв'язнів було підготовлено заздалегідь.
За даними правозахисного центру "Вясна", окрім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Лосіка, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.
Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.
За даними "Вясни", звільнених політв’язнів вивезли у Литву.
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