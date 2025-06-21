Лукашенко звільнив 14 політв'язнів на тлі візиту Келога — серед них Сергій Тихановський

Першим наслідком зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа, відставного генерала, а нині дипломата Кіта Келлога з білоруським диктатором Олександром Лукашенком стало звільнення Сергія Тихановського, опозиційного політика, заарештованого під час виборчої кампанії 2020 року ще на стадії збору підписів для реєстрації кандидатом в президенти.

Лукашенко звільнив 14 політв'язнів

Загалом Лукашенко звільнив 21 червня 14 політв'язнів.

Про це повідомила його дружина, представниця білоруської опозиції за кордоном Світлана Тихановська. У себе на офіційному ТГ-каналі вона розмістила зворушливе відео зустрічі з чоловіком у Вільнюсі (Білорусь).

На волі! — підписала це відео Тихановська. Поширити

На відео видно, як з мікроавтобуса на зустріч дружині під оплески присутніх виходить значно зхудлий за період перебування в ув'язненні Сергій, і як його обіймає Світлана.

Загалом запис триває лише 7 секунд.

Як зазначають у коментарях білоруські емігранти, вочевидь такий порядок звільнення політв'язнів було підготовлено заздалегідь.

За даними правозахисного центру "Вясна", окрім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Лосіка, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.

Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення сьогодні 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу — вони залишаються справжніми друзями та союзниками, — прокоментував у Х заступник Келлога Джон Коул. Поширити

За даними "Вясни", звільнених політв’язнів вивезли у Литву.