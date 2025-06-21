Лукашенко освободил 14 политзаключенных на фоне визита Келлога — среди них Сергей Тихановский

Первым следствием встречи спецпредставителя президента США Дональда Трампа, отставного генерала, а ныне дипломата Кита Келлога с белорусским диктатором Александром Лукашенко стало увольнение Сергея Тихановского, оппозиционного политика, арестованного во время избирательной кампании 2020 еще на стадии сбора подписей.

Лукашенко осовбодил 14 политзаключенных

В общей сложности Лукашенко уволил 21 июня 14 политзаключенных.

Об этом сообщила его супруга, представительница белорусской оппозиции за границей Светлана Тихановская. У себя на официальном ТГ-канале она разместила трогательное видео встречи с мужем в Вильнюсе (Беларусь).

На свободе! — подписала это видео Тихановская. Поделиться

На видео видно, как из микроавтобуса на встречу жене под аплодисменты присутствующих выходит значительно похудевший за период пребывания в заключении Сергей, и как его занимает Светлана.

В общей сложности запись длится всего 7 секунд.

Как отмечают в комментариях белорусские эмигранты, очевидно, такой порядок освобождения политзаключенных был подготовлен заранее.

По данным правозащитного центра "Вясна", кроме Тихановского были уволены Наталья Дулина, Игорь Лосик, Игорь Карней, Галина Краснянская, Акихира Гаевский-Ханад и Кирилл Балахонов.

Это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению сегодня 14 заключенных из Беларуси. Поделиться

По данным "Весны", уволенных политзаключенных вывезли в Литву.