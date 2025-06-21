Лукашенко освободил 14 политзаключенных на фоне визита Келлога — среди них Сергей Тихановский

Первым следствием встречи спецпредставителя президента США Дональда Трампа, отставного генерала, а ныне дипломата Кита Келлога с белорусским диктатором Александром Лукашенко стало увольнение Сергея Тихановского, оппозиционного политика, арестованного во время избирательной кампании 2020 еще на стадии сбора подписей.
Главные тезисы
- После встречи с белорусским диктатором Лукашенко спецпредставитель президента США Кит Келлог стал причиной освобождения политзаключенных, включая Сергея Тихановского.
- Сотрудничество Литвы и помощь США сыграли ключевую роль в освобождении политзаключенных из Беларуси.
Лукашенко осовбодил 14 политзаключенных
В общей сложности Лукашенко уволил 21 июня 14 политзаключенных.
Об этом сообщила его супруга, представительница белорусской оппозиции за границей Светлана Тихановская. У себя на официальном ТГ-канале она разместила трогательное видео встречи с мужем в Вильнюсе (Беларусь).
На видео видно, как из микроавтобуса на встречу жене под аплодисменты присутствующих выходит значительно похудевший за период пребывания в заключении Сергей, и как его занимает Светлана.
В общей сложности запись длится всего 7 секунд.
Как отмечают в комментариях белорусские эмигранты, очевидно, такой порядок освобождения политзаключенных был подготовлен заранее.
По данным правозащитного центра "Вясна", кроме Тихановского были уволены Наталья Дулина, Игорь Лосик, Игорь Карней, Галина Краснянская, Акихира Гаевский-Ханад и Кирилл Балахонов.
Это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.
По данным "Весны", уволенных политзаключенных вывезли в Литву.
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