Тихановская обратилась к Зеленскому после его новогодней речи

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского за упоминание о будущем Беларуси в его новогодней речи.

Зеленский не забыл упомянуть и о Беларуси

Я уверен, придет день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!". Владимир Зеленский Президент Украины

Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.

После полуночи Светлана Тихановская запостила на платформе X фрагмент этой речи украинского лидера.

Thank you, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, for your powerful call to support Belarusians defending freedom. Our fight for dignity and democracy unites us. Together, we prove that no dictator can break the spirit of those who believe in freedom. pic.twitter.com/e4jZXP4unp — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 31, 2024

Оппозиционерка выразила благодарность за мощный призыв поддержать белорусов, защищающих свободу.

Наша борьба за достоинство и демократию объединяет нас. Вместе мы доказываем, что ни один диктатор не может сломить дух верующих в свободу, — прокомментировала речь Владимира Зеленского Светлана Тихановская. Поделиться

О чем еще говорил Зеленский в новогодней речи

Украинский лидер вспомнил, каким был прошлый год для украинцев, не прекращающих борьбу за собственную независимость.

Я благодарю вас за 2024-й. Нашим людям, проходящим все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины — гордость. А для меня гордость быть президентом таких людей, украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не победят народ, у которого есть крылья. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства выразил благодарность всем союзникам Украины, которые помогли ей выстоять в этой сверхсложной войне за выживание.

Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире — в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путин не должен выиграть. Украина победит. Поделиться

Владимир Зеленский пожелал, что 2025 год стал годом Украины, годом нашей победы.