Тихановская обратилась к Зеленскому после его новогодней речи

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского за упоминание о будущем Беларуси в его новогодней речи.
Главные тезисы
- Тихановская выразила благодарность Зеленскому за поддержку белорусского народа.
- Зеленский напомнил о важности поддержки всех отстаивающих свободу народов, в том числе белорусов, молдован и грузин.
- Глава государства пожелал, чтобы 2025 стал годом Украины и ее победы в войне.
Зеленский не забыл упомянуть и о Беларуси
Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.
После полуночи Светлана Тихановская запостила на платформе X фрагмент этой речи украинского лидера.
Оппозиционерка выразила благодарность за мощный призыв поддержать белорусов, защищающих свободу.
О чем еще говорил Зеленский в новогодней речи
Украинский лидер вспомнил, каким был прошлый год для украинцев, не прекращающих борьбу за собственную независимость.
Кроме того, глава государства выразил благодарность всем союзникам Украины, которые помогли ей выстоять в этой сверхсложной войне за выживание.
Владимир Зеленский пожелал, что 2025 год стал годом Украины, годом нашей победы.
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