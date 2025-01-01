Тихановская обратилась к Зеленскому после его новогодней речи
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Тихановская обратилась к Зеленскому после его новогодней речи

Тихановская
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Источник:  online.ua

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского за упоминание о будущем Беларуси в его новогодней речи.

Главные тезисы

  • Тихановская выразила благодарность Зеленскому за поддержку белорусского народа.
  • Зеленский напомнил о важности поддержки всех отстаивающих свободу народов, в том числе белорусов, молдован и грузин.
  • Глава государства пожелал, чтобы 2025 стал годом Украины и ее победы в войне.

Зеленский не забыл упомянуть и о Беларуси

Я уверен, придет день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Эти слова прозвучали в речи президента после того, как он отметил необходимость "поддерживать все народы, которые отстаивают свободу", вспомнив белорусский народ вместе с молдавским и грузинским.

После полуночи Светлана Тихановская запостила на платформе X фрагмент этой речи украинского лидера.

Оппозиционерка выразила благодарность за мощный призыв поддержать белорусов, защищающих свободу.

Наша борьба за достоинство и демократию объединяет нас. Вместе мы доказываем, что ни один диктатор не может сломить дух верующих в свободу, — прокомментировала речь Владимира Зеленского Светлана Тихановская.

О чем еще говорил Зеленский в новогодней речи

Украинский лидер вспомнил, каким был прошлый год для украинцев, не прекращающих борьбу за собственную независимость.

Я благодарю вас за 2024-й. Нашим людям, проходящим все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины — гордость. А для меня гордость быть президентом таких людей, украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не победят народ, у которого есть крылья.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства выразил благодарность всем союзникам Украины, которые помогли ей выстоять в этой сверхсложной войне за выживание.

Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире — в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путин не должен выиграть. Украина победит.

Владимир Зеленский пожелал, что 2025 год стал годом Украины, годом нашей победы.

Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну… С Новым годом, дорогой народ! С Новым годом, Украина! Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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