Тихановська звернулася до Зеленського після його новорічної промови

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українському лідеру Володимиру Зеленському за згадку про майбутнє Білорусі у його новорічній промові.
Головні тези:
- Тихановська висловила вдячність Зеленському за підтримку білоруського народу.
- Зеленський нагадав про важливість підтримки всіх народів, що відстоюють свободу, у тому числі білорусів, молдован та грузинів.
- Глава держави побажав, щоб 2025 рік став роком України та її перемоги у війні.
Зеленський не забув згадати й про Білорусь
Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.
Після опівночі Світлана Тихановська запостила на платформі X фрагмент цієї промови українського лідера.
Опозиціонерка висловила вдячність за потужний заклик підтримати білорусів, які захищають свободу.
Про що ще говорив Зеленський у новорічній промові
Український лідер згадав, яким був минулий рік для українців, що не припиняють боротьбу за власну незалежність.
Окрім того, глава держави висловив вдячність усім союзникам України, які допомогли їй вистояти у цій надскладній війні за виживання.
Володимир Зеленський побажав, що 2025 став роком України, роком нашої перемоги.
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