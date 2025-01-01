Тихановська звернулася до Зеленського після його новорічної промови

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українському лідеру Володимиру Зеленському за згадку про майбутнє Білорусі у його новорічній промові.

Зеленський не забув згадати й про Білорусь

Я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!". Володимир Зеленський Президент України

Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.

Після опівночі Світлана Тихановська запостила на платформі X фрагмент цієї промови українського лідера.

Thank you, 🇺🇦 President @ZelenskyyUa, for your powerful call to support Belarusians defending freedom. Our fight for dignity and democracy unites us. Together, we prove that no dictator can break the spirit of those who believe in freedom. pic.twitter.com/e4jZXP4unp — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 31, 2024

Опозиціонерка висловила вдячність за потужний заклик підтримати білорусів, які захищають свободу.

Наша боротьба за гідність і демократію об'єднує нас. Разом ми доводимо, що жоден диктатор не може зламати дух тих, хто вірить у свободу, — прокоментувала промову Володимира Зеленського Світлана Тихановська. Поширити

Про що ще говорив Зеленський у новорічній промові

Український лідер згадав, яким був минулий рік для українців, що не припиняють боротьбу за власну незалежність.

Я дякую вам за 2024-й. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України — гордість. А для мене гордість — бути президентом таких людей, українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави висловив вдячність усім союзникам України, які допомогли їй вистояти у цій надскладній війні за виживання.

Я пам’ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам’ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, — у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе. Поширити

Володимир Зеленський побажав, що 2025 став роком України, роком нашої перемоги.