Тихановська звернулася до Зеленського після його новорічної промови
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Тихановська звернулася до Зеленського після його новорічної промови

Тихановська
Джерело:  online.ua

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська подякувала українському лідеру Володимиру Зеленському за згадку про майбутнє Білорусі у його новорічній промові.

Головні тези:

  • Тихановська висловила вдячність Зеленському за підтримку білоруського народу.
  • Зеленський нагадав про важливість підтримки всіх народів, що відстоюють свободу, у тому числі білорусів, молдован та грузинів.
  • Глава держави побажав, щоб 2025 рік став роком України та її перемоги у війні.

Зеленський не забув згадати й про Білорусь

Я впевнений, прийде день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!".

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Ці слова пролунали у промові президента після того, як він наголосив на потребі "підтримувати всі народи, які відстоюють свободу", згадавши білоруський народ разом із молдовським і грузинським.

Після опівночі Світлана Тихановська запостила на платформі X фрагмент цієї промови українського лідера.

Опозиціонерка висловила вдячність за потужний заклик підтримати білорусів, які захищають свободу.

Наша боротьба за гідність і демократію об'єднує нас. Разом ми доводимо, що жоден диктатор не може зламати дух тих, хто вірить у свободу, — прокоментувала промову Володимира Зеленського Світлана Тихановська. 

Про що ще говорив Зеленський у новорічній промові

Український лідер згадав, яким був минулий рік для українців, що не припиняють боротьбу за власну незалежність.

Я дякую вам за 2024-й. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України — гордість. А для мене гордість — бути президентом таких людей, українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила.  

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави висловив вдячність усім союзникам України, які допомогли їй вистояти у цій надскладній війні за виживання.

Я пам’ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам’ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, — у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе.

Володимир Зеленський побажав, що 2025 став роком України, роком нашої перемоги.

Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну… З Новим роком, дорогий народе! З Новим роком, Україно! Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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