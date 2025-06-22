Зачем Келлог ездил к Лукашенко — данные инсайдеров

Как удалось узнать изданию The New York Times, посланец президента США Кит Келлог встречался в Минске с беларуским диктатором Александром Лукашенко, рассчитывая на его помощь в прекращении войны РФ против Украины.

Чего добивается Келлог

Журналисты обращают внимание на то, что именно 21 июня состоялась первая встреча между чиновником Белого дома и нелегитимным президентом РБ за последние более 5 лет.

Вполне возможно, что эти неожиданные переговоры указывают на резкое изменение подхода США к Беларуси.

Сама встреча Келлога и Лукашенко длилась 6 часов, а в центре их внимания находились американские и европейские санкции против Беларуси, войны РФ против Украины и на Ближнем Востоке, а также отношения Минска с Москвой и Пекином.

По словам журналистов, вполне возможно, что неочевидной целью визита спецпосланника Трампа была попытка Вашингтона ослабить крепкое союзничество Беларуси и России.

Такие попытки были и раньше — в первую каденцию Трампа — однако они закончились провалом.