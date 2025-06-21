21 июня посланник президента США Кит Келлог начал в Минске переговоры с белоруским диктатором Александром Лукашенко. Ранее об этой встрече сообщали иностранные СМИ, узнавшие о планах Келлога от своих инсайдеров.
Главные тезисы
- Эта встреча является важным событием в отношениях Вашингтона и Минска.
- Стороны сфокусировались на международной проблематике, региональных темах и белоруско-американских отношениях.
Что известно о встрече Келлога и Лукашенко
Журналисты обратили внимание на то, что нелегитимный глава Беларуси встретил Келлога словами "Какие люди, привет, дорогой".
Как утверждают местные СМИ, в центре внимания Келлога и Лукашенко — "международная проблематика и ситуация в мире, региональная тематика и белоруско-американские отношения".
Кроме того, приспешник Путина отметил, что Кит Келлог наделал очень много шума в мире своим приездом.
Что важно понимать, сам Келлог стал самым высоким чиновником США, совершившим визит в Беларусь за последние годы.
Еще 5 лет назад, в период первой каденции Дональда Трампа, шеф американской дипломатии Майк Помпео посетил Минск, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет.
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