Келлог прибыл на переговоры с Лукашенко — что известно
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Келлог прибыл на переговоры с Лукашенко — что известно

Что известно о встрече Келлога и Лукашенко
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Источник:  online.ua

21 июня посланник президента США Кит Келлог начал в Минске переговоры с белоруским диктатором Александром Лукашенко. Ранее об этой встрече сообщали иностранные СМИ, узнавшие о планах Келлога от своих инсайдеров.

Главные тезисы

  • Эта встреча является важным событием в отношениях Вашингтона и Минска.
  • Стороны сфокусировались на международной проблематике, региональных темах и белоруско-американских отношениях.

Что известно о встрече Келлога и Лукашенко

Журналисты обратили внимание на то, что нелегитимный глава Беларуси встретил Келлога словами "Какие люди, привет, дорогой".

Как утверждают местные СМИ, в центре внимания Келлога и Лукашенко — "международная проблематика и ситуация в мире, региональная тематика и белоруско-американские отношения".

Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наш разговор будет очень искренним, открытым. В противном случае зачем встречаться? Если мудрствовать, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся...

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Белорусский диктатор

Кроме того, приспешник Путина отметил, что Кит Келлог наделал очень много шума в мире своим приездом.

Что важно понимать, сам Келлог стал самым высоким чиновником США, совершившим визит в Беларусь за последние годы.

Еще 5 лет назад, в период первой каденции Дональда Трампа, шеф американской дипломатии Майк Помпео посетил Минск, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет.

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