21 июня посланник президента США Кит Келлог начал в Минске переговоры с белоруским диктатором Александром Лукашенко. Ранее об этой встрече сообщали иностранные СМИ, узнавшие о планах Келлога от своих инсайдеров.

Что известно о встрече Келлога и Лукашенко

Журналисты обратили внимание на то, что нелегитимный глава Беларуси встретил Келлога словами "Какие люди, привет, дорогой".

Как утверждают местные СМИ, в центре внимания Келлога и Лукашенко — "международная проблематика и ситуация в мире, региональная тематика и белоруско-американские отношения".

Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наш разговор будет очень искренним, открытым. В противном случае зачем встречаться? Если мудрствовать, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся... Александр Лукашенко Белорусский диктатор

Кроме того, приспешник Путина отметил, что Кит Келлог наделал очень много шума в мире своим приездом.

Что важно понимать, сам Келлог стал самым высоким чиновником США, совершившим визит в Беларусь за последние годы.

Еще 5 лет назад, в период первой каденции Дональда Трампа, шеф американской дипломатии Майк Помпео посетил Минск, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет.