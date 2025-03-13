Лукашенко похвастался производством в Беларуси пусковых установок для российских ракет «Орешник»

В Беларуси ведется производство пусковых установок для российских баллистических ракет "Орешник", но самих ракет на территории страны еще нет. Об этом заявил нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в Кремле.

Лукашенко свалится производством ракеты "Орешник"

Еще нет «Орешника». Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему — Владимир Владимирович (Путин — ред.) меня погрузил — оказалось, что кроме ракеты это все надо делать. И мы это делаем в Белоруссии. Потому мы работаем над этим. Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем изготовление, сказал Лукашенко.

По его словам, от России «нужна будет ракета» (до пусковых установок — ред.).

6 декабря 2024 г. после подписания в Минске договора о гарантиях безопасности «Союзного государства Беларуси» и России Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в Беларуси новые системы вооружений, в частности «Орешник». Поделиться

26 января Лукашенко заявил, что российские баллистические ракеты «Орешник» могут прибыть в Беларусь «со дня на день» и добавил, что Россия может разместить эти ракетные комплексы в одном из белорусских городов, например, в Орше, недалеко от Смоленска на западе России.

Лукашенко утверждал, что размещение Россией ракет «Орешник» в Беларуси является прямым ответом на развертывание ракет США в Европе, и заявил, что ракеты «Орешник» защитят Беларусь.

По оценкам ISW, размещение ракет «Орешник» на белорусской территории не меняет фундаментально российские военные возможности по Европе и Украине, поскольку Россия уже давно имеет системы вооружений с такой же полезной нагрузкой и большей дальностью в Калининграде и других местах на материковой части России.