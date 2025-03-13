Лукашенко похвалився виробництвом у Білорусі пускових установок для російських ракет «Орєшнік»

У Білорусі ведеться виробництво пускових установок для російських балістичних ракет «Орєшнік», але самих ракет на території країни ще немає. Про це заявив нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко журналістам у Кремлі.
Головні тези:
- Білорусь активно виробляє пускові установки для ракети «Орєшнік».
- Лукашенко стверджує, що розміщення ракет «Орєшнік» у Білорусі є відповіддю на дії США в Європі та забезпечить безпеку країни.
- Існує думка, що розміщення ракет на території Білорусі не суттєво змінить військові можливості Росії у регіоні.
Лукашенко звалиться виробництвом ракети “Орєшнік”
Ще немає «Орєшніка». Працюємо. Але коли я поринув у цю проблему — Володимир Володимирович (Путін — ред.) мене занурив — виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим. Кілька пускових установок, які для «Орєшніка» призначені, — ми сьогодні вже фактично закінчуємо виготовлення, — сказав Лукашенко.
За його словами, від Росії «потрібна буде ракета» (до пускових установок — ред.).
26 січня Лукашенко заявив, що російські балістичні ракети «Орєшнік» можуть прибути до Білорусі «з дня на день», та додав, що Росія може розмістити ці ракетні комплекси в одному з білоруських міст, наприклад, в Орші, неподалік від Смоленська на заході Росії.
Лукашенко стверджував, що розміщення Росією ракет «Орєшнік» у Білорусі є прямою відповіддю на розгортання ракет США в Європі, і заявив, що ракети «Орєшнік» захистять Білорусь.
За оцінками ISW, розміщення ракет «Орєшнік» на білоруській території не змінює фундаментально російські військові можливості щодо Європи і України, оскільки Росія вже давно має системи озброєнь з таким же корисним навантаженням і більшою дальністю в Калінінграді та в інших місцях на материковій частині Росії.
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