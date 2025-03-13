Лукашенко похвалився виробництвом у Білорусі пускових установок для російських ракет «Орєшнік»

У Білорусі ведеться виробництво пускових установок для російських балістичних ракет «Орєшнік», але самих ракет на території країни ще немає. Про це заявив нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко журналістам у Кремлі.

Лукашенко звалиться виробництвом ракети “Орєшнік”

Ще немає «Орєшніка». Працюємо. Але коли я поринув у цю проблему — Володимир Володимирович (Путін — ред.) мене занурив — виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим. Кілька пускових установок, які для «Орєшніка» призначені, — ми сьогодні вже фактично закінчуємо виготовлення, — сказав Лукашенко.

За його словами, від Росії «потрібна буде ракета» (до пускових установок — ред.).

6 грудня 2024 року після підписання в Мінську договору про гарантії безпеки «Союзної держави Білорусі» та Росії Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна розмістити в Білорусі нові системи озброєнь, зокрема «Орєшнік». Поширити

26 січня Лукашенко заявив, що російські балістичні ракети «Орєшнік» можуть прибути до Білорусі «з дня на день», та додав, що Росія може розмістити ці ракетні комплекси в одному з білоруських міст, наприклад, в Орші, неподалік від Смоленська на заході Росії.

Лукашенко стверджував, що розміщення Росією ракет «Орєшнік» у Білорусі є прямою відповіддю на розгортання ракет США в Європі, і заявив, що ракети «Орєшнік» захистять Білорусь.

За оцінками ISW, розміщення ракет «Орєшнік» на білоруській території не змінює фундаментально російські військові можливості щодо Європи і України, оскільки Росія вже давно має системи озброєнь з таким же корисним навантаженням і більшою дальністю в Калінінграді та в інших місцях на материковій частині Росії.