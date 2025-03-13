Лукашенко похвалився виробництвом у Білорусі пускових установок для російських ракет «Орєшнік»
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Лукашенко похвалився виробництвом у Білорусі пускових установок для російських ракет «Орєшнік»

Лукашенко
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Джерело:  online.ua

У Білорусі ведеться виробництво пускових установок для російських балістичних ракет «Орєшнік», але самих ракет на території країни ще немає. Про це заявив нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко журналістам у Кремлі.

Головні тези:

  • Білорусь активно виробляє пускові установки для ракети «Орєшнік».
  • Лукашенко стверджує, що розміщення ракет «Орєшнік» у Білорусі є відповіддю на дії США в Європі та забезпечить безпеку країни.
  • Існує думка, що розміщення ракет на території Білорусі не суттєво змінить військові можливості Росії у регіоні.

Лукашенко звалиться виробництвом ракети “Орєшнік”

Ще немає «Орєшніка». Працюємо. Але коли я поринув у цю проблему — Володимир Володимирович (Путін — ред.) мене занурив — виявилося, що, крім ракети, це все треба виготовляти. І ми це робимо в Білорусі. Тому ми працюємо над цим. Кілька пускових установок, які для «Орєшніка» призначені, — ми сьогодні вже фактично закінчуємо виготовлення, — сказав Лукашенко.

За його словами, від Росії «потрібна буде ракета» (до пускових установок — ред.).

6 грудня 2024 року після підписання в Мінську договору про гарантії безпеки «Союзної держави Білорусі» та Росії Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна розмістити в Білорусі нові системи озброєнь, зокрема «Орєшнік».

26 січня Лукашенко заявив, що російські балістичні ракети «Орєшнік» можуть прибути до Білорусі «з дня на день», та додав, що Росія може розмістити ці ракетні комплекси в одному з білоруських міст, наприклад, в Орші, неподалік від Смоленська на заході Росії.

Лукашенко стверджував, що розміщення Росією ракет «Орєшнік» у Білорусі є прямою відповіддю на розгортання ракет США в Європі, і заявив, що ракети «Орєшнік» захистять Білорусь.

За оцінками ISW, розміщення ракет «Орєшнік» на білоруській території не змінює фундаментально російські військові можливості щодо Європи і України, оскільки Росія вже давно має системи озброєнь з таким же корисним навантаженням і більшою дальністю в Калінінграді та в інших місцях на материковій частині Росії.

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