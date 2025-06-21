Келлог прибув на переговори до Лукашенка — що відомо

21 червня посланець президента США Кіт Келлог розпочав у Мінську переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Раніше про цю зустріч повідомляли іноземні ЗМІ, які дізналися про плани Келлога від своїх інсайдерів.
Головні тези:
- Ця зустріч є важливою подією у відносинах Вашингтона та Мінська.
- Сторони сфокусувалася на міжнародній проблематиці, регіональних темах та білорусько-американських відносинах.
Що відомо про зустріч Келлога та Лукашенка
Журналісти звернули увагу на те, що нелегітимний глава Білорусі зустрів Келлога словами "Які люди, привіт, дорогий".
Як стверджують місцеві ЗМІ, у центрі уваги Келлога та Лукашенка — "міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини".
Окрім того, поплічник Путіна зазначив, що Кіт Келлог наробив дуже багато шуму у світі своїм приїздом.
Що важливо розуміти, сам Келлог став найвищим посадовцем США, який здійснив візит до Білорусі за останні роки.
Ще 5 років тому, у період першої каденції Дональда Трампа, шеф американської дипломатії Майк Помпео відвідав Мінськ, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років.
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