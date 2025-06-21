Келлог прибув на переговори до Лукашенка — що відомо
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Келлог прибув на переговори до Лукашенка — що відомо

Що відомо про зустріч Келлога та Лукашенка
Джерело:  online.ua

21 червня посланець президента США Кіт Келлог розпочав у Мінську переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Раніше про цю зустріч повідомляли іноземні ЗМІ, які дізналися про плани Келлога від своїх інсайдерів.

Головні тези:

  • Ця зустріч є важливою подією у відносинах Вашингтона та Мінська.
  • Сторони сфокусувалася на міжнародній проблематиці, регіональних темах та білорусько-американських відносинах.

Що відомо про зустріч Келлога та Лукашенка

Журналісти звернули увагу на те, що нелегітимний глава Білорусі зустрів Келлога словами "Які люди, привіт, дорогий".

Як стверджують місцеві ЗМІ, у центрі уваги Келлога та Лукашенка — "міжнародна проблематика і загалом ситуація у світі, регіональна тематика та білорусько-американські відносини".

Дуже радий, пане генерале, зустрітися з вами. Я дуже сподіваюся, що наша розмова буде дуже щирою, відкритою. В іншому випадку навіщо зустрічатися? Якщо мудрувати, хитрувати один перед одним, ми результату не досягнемо...

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Білоруський диктатор

Окрім того, поплічник Путіна зазначив, що Кіт Келлог наробив дуже багато шуму у світі своїм приїздом.

Що важливо розуміти, сам Келлог став найвищим посадовцем США, який здійснив візит до Білорусі за останні роки.

Ще 5 років тому, у період першої каденції Дональда Трампа, шеф американської дипломатії Майк Помпео відвідав Мінськ, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років.

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