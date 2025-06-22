Зеленский ввел мощные санкции против врагов Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский ввел мощные санкции против врагов Украины

Владимир Зеленский
Что известно о новых санкциях Украины
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22 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что подписал указ о новых санкциях Украины – на этот раз под удар Киева попадут те, кто сотрудничает с российскими захватчиками на нашей земле.

Главные тезисы

  • Президент подтвердил, что это только начало большей работы по санкциям против лиц, способствующих оккупации.
  • Украина работает над синхронизацией своих санкций с партнерами.

Что известно о новых санкциях Украины

Подписал указ о новых санкциях Украины против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, речь идет о физических и юридических лицах, ведущих бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

Также под санкционные удары попадут те, кто помогают оправдывать агрессию РФ, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту.

И это сегодня только начало большей работы по санкциям против подобных лиц. Есть информация от специальных служб — будем реагировать принципиально. В скором времени будут следующие санкционные решения. Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит — против Украины, и блокируем их.

Как отметил Владимир Зеленский, он и его команда активно работают с тем, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями союзников.

Справедливость должна одерживать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну, — добавил украинский лидер.

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