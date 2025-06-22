Зеленский ввел мощные санкции против врагов Украины

22 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что подписал указ о новых санкциях Украины – на этот раз под удар Киева попадут те, кто сотрудничает с российскими захватчиками на нашей земле.
Главные тезисы
- Президент подтвердил, что это только начало большей работы по санкциям против лиц, способствующих оккупации.
- Украина работает над синхронизацией своих санкций с партнерами.
Что известно о новых санкциях Украины
По словам главы государства, речь идет о физических и юридических лицах, ведущих бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.
Также под санкционные удары попадут те, кто помогают оправдывать агрессию РФ, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту.
Как отметил Владимир Зеленский, он и его команда активно работают с тем, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями союзников.
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