Зеленский ввел санкции против российских производителей шахедов
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Экономика
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Зеленский ввел санкции против российских производителей шахедов

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. А также из Китая.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских производителей шахедов, отстранив 87 субъектов от сотрудничества с Украиной.
  • Среди объектов санкций – компании и лица, поставляющие оборудование для производства Shahed и другие материалы для российских промышленных предприятий.
  • Указ Зеленского также реализует решение Совета нацбезопасности по синхронизации санкций на Россию с международными партнерами, готовящими собственные ограничения по энергетике и оборонной промышленности РФ.

Зеленский ввел новые санкции против России

Об этом говорится в указе Зеленского.

Санкции введены против 87 субъектов — 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ — 34, Китая — 1).

Среди этих субъектов:

  • компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и снабжающие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";

  • поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК России

Также 27 июня Зеленский издал указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.

Недавно страны ЕС в это время уже подготовили проект 18-го пакета санкций против России, который включает ограничения в отношении 9 и более 30 юридических лиц, а главным объектом удара станут энергетические доходы и оборонная промышленность РФ.

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