Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. А также из Китая.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских производителей шахедов, отстранив 87 субъектов от сотрудничества с Украиной.
- Среди объектов санкций – компании и лица, поставляющие оборудование для производства Shahed и другие материалы для российских промышленных предприятий.
- Указ Зеленского также реализует решение Совета нацбезопасности по синхронизации санкций на Россию с международными партнерами, готовящими собственные ограничения по энергетике и оборонной промышленности РФ.
Зеленский ввел новые санкции против России
Об этом говорится в указе Зеленского.
Санкции введены против 87 субъектов — 52 физических лиц (граждане РФ) и 35 юридических лиц (налоговые резиденты РФ — 34, Китая — 1).
Среди этих субъектов:
компании и их руководители, сотрудничающие с российскими промышленными предприятиями "Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" и снабжающие компоненты, оборудование и материалы для производства "Shahed";
поставщики станков и другого оборудования для предприятий ВПК России
Также 27 июня Зеленский издал указ о вступлении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по синхронизации санкционного давления на Россию с международными партнерами.
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