Зеленський запровадив санкції проти російських виробників шахедів
Категорія
Економіка
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Зеленський запровадив санкції проти російських виробників шахедів

Офіс Президента України
Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо громадян та юридичних осіб Російської Федерації. А також Китаю.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти російських виробників шахедів, відсторонивши 87 суб'єктів від співпраці з Україною.
  • Серед об'єктів санкцій - компанії та особи, що постачають обладнання для виробництва Shahed та інші матеріали для російських промислових підприємств.
  • Зеленський також реалізував рішення Ради нацбезпеки щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами, які готують власні обмеження щодо російської енергетики та оборонної промисловості.

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Про це йдкться в указі Зеленського.

Санкції запроваджено проти 87 суб'єктів — 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ — 34, Китаю — 1).

Серед цих суб'єктів:

  • компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";

  • постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.

Також 27 червня Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.

Нещодавно країни ЄС тим часом вже підготували проєкт 18-го пакету санкцій проти Росії, який включає обмеження щодо 9 та понад 30 юридичних осіб, а головним об'єктом удару стануть енергетичні доходи та оборонна промисловість РФ.

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