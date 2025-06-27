Зеленський запровадив санкції проти російських виробників шахедів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо громадян та юридичних осіб Російської Федерації. А також Китаю.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти російських виробників шахедів, відсторонивши 87 суб'єктів від співпраці з Україною.
- Серед об'єктів санкцій - компанії та особи, що постачають обладнання для виробництва Shahed та інші матеріали для російських промислових підприємств.
- Зеленський також реалізував рішення Ради нацбезпеки щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами, які готують власні обмеження щодо російської енергетики та оборонної промисловості.
Зеленський запровадив нові санкції проти Росії
Про це йдкться в указі Зеленського.
Санкції запроваджено проти 87 суб'єктів — 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ — 34, Китаю — 1).
Серед цих суб'єктів:
компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";
постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.
Також 27 червня Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.
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