Зеленський запровадив санкції проти російських виробників шахедів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо громадян та юридичних осіб Російської Федерації. А також Китаю.

Зеленський запровадив нові санкції проти Росії

Про це йдкться в указі Зеленського.

Санкції запроваджено проти 87 суб'єктів — 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 35 юридичних осіб (податкові резиденти РФ — 34, Китаю — 1).

Серед цих суб'єктів:

компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва "Shahed";

постачальники верстатів та іншого обладнання для підприємств ВПК Росії.

Також 27 червня Зеленський видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з міжнародними партнерами.