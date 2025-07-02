Росія попри санкції отримує чипи для ракет — у чому причина
Категорія
Економіка
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Росія попри санкції отримує чипи для ракет — у чому причина

ракета
Джерело:  The New York Times

Після повернення Дональда Трампа до президентства США більше не запроваджували нових санкцій проти Росії. Це відкриває лазівки для постачання мікросхем і військових компонентів, попри обмеження, встановлені після початку великої війни РФ в Україні.

Головні тези:

  • Після повернення Трампа до президентства США нові санкції проти Росії не вводилися, що зробило можливим постачання мікросхем для ракет до РФ.
  • Скасування обмежень та закриття цільової групи KleptoCapture сприяли збільшенню постачання заборонених компонентів до Росії.
  • Недостатнє оновлення санкцій може призвести до зниження їх ефективності, оскільки Росія шукає нові тіньові схеми імпорту.

Санкції не діють: чому Росія досі отримує чипи для ракет

Замість посилення тиску, адміністрація Трампа скасувала частину обмежень, зокрема щодо дружини російського олігарха Бориса Ротенберга — Каріни Ротенберг.

Крім того, було закрито цільову групу KleptoCapture, яка раніше займалась виявленням і арештом активів наближених до Кремля осіб.

У результаті, за даними торгових та корпоративних реєстрів, понад 130 нових компаній у Китаї, Гонконгу та Сінгапурі вільно рекламують постачання заборонених компонентів до Росії.

Серед них — HK GST Limited, яка пропонує мікросхеми для російських крилатих ракет Х-101, що використовувалися під час недавніх атак на Київ.

Усі ці компанії не перебувають під санкціями, а США, як свідчить аналіз, з початку 2025 року не запровадили жодного нового обмеження проти РФ.

Експерти попереджають, що без постійного оновлення санкцій їх ефективність знижується, а Росія активно створює нові тіньові схеми імпорту.

У Конгресі вже готують новий законопроєкт про додаткові обмеження. Він передбачає 500% мита на країни, які купують російську енергію.

Проте поки що європейські країни залишаються основним рушієм санкційної політики, оскільки США демонструють дедалі меншу зацікавленість у стримуванні агресії Кремля.

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