Росія попри санкції отримує чипи для ракет — у чому причина

Після повернення Дональда Трампа до президентства США більше не запроваджували нових санкцій проти Росії. Це відкриває лазівки для постачання мікросхем і військових компонентів, попри обмеження, встановлені після початку великої війни РФ в Україні.
Головні тези:
- Після повернення Трампа до президентства США нові санкції проти Росії не вводилися, що зробило можливим постачання мікросхем для ракет до РФ.
- Скасування обмежень та закриття цільової групи KleptoCapture сприяли збільшенню постачання заборонених компонентів до Росії.
- Недостатнє оновлення санкцій може призвести до зниження їх ефективності, оскільки Росія шукає нові тіньові схеми імпорту.
Санкції не діють: чому Росія досі отримує чипи для ракет
Замість посилення тиску, адміністрація Трампа скасувала частину обмежень, зокрема щодо дружини російського олігарха Бориса Ротенберга — Каріни Ротенберг.
Крім того, було закрито цільову групу KleptoCapture, яка раніше займалась виявленням і арештом активів наближених до Кремля осіб.
У результаті, за даними торгових та корпоративних реєстрів, понад 130 нових компаній у Китаї, Гонконгу та Сінгапурі вільно рекламують постачання заборонених компонентів до Росії.
Серед них — HK GST Limited, яка пропонує мікросхеми для російських крилатих ракет Х-101, що використовувалися під час недавніх атак на Київ.
Усі ці компанії не перебувають під санкціями, а США, як свідчить аналіз, з початку 2025 року не запровадили жодного нового обмеження проти РФ.
У Конгресі вже готують новий законопроєкт про додаткові обмеження. Він передбачає 500% мита на країни, які купують російську енергію.
Проте поки що європейські країни залишаються основним рушієм санкційної політики, оскільки США демонструють дедалі меншу зацікавленість у стримуванні агресії Кремля.
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