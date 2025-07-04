Опозиційні російські ЗМІ звернули увагу на те, що у країні-агресорці РФ різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Варто зазначити, що це все відбувається на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку.
Головні тези:
- Збільшення затовареності портових складів вугіллям досягло 25% від усього експорту минулого року.
- Цілком можливо, ця проблема збережеться до кінця поточного року.
У Росії почалася вугільна криза
Згідно з відкритими даними, на складських майданчиках зібралося майже 50 млн. тонн продукції.
Що важливо розуміти, це фактично 25% всього експорту за минулий рік.
У ключових портах країни-агресорки запаси вугілля перевищують середньомісячні показники на майже на чверть.
Окрім того, наголошується, що зайві запаси вугілля спостерігаються у великих виробників чи трейдерів, чиї логістичні чи комерційні ланцюжки опинилися під тиском.
За словами експертів, з метою звільнення складів та зростання експорту необхідне глобальне збільшення цін на вугілля — лише це може зробити рентабельними експортні поставки.
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