Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
Категорія
Економіка
Дата публікації

Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою

У Росії почалася вугільна криза
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Джерело:  online.ua

Опозиційні російські ЗМІ звернули увагу на те, що у країні-агресорці РФ різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Варто зазначити, що це все відбувається на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку.

Головні тези:

  • Збільшення затовареності портових складів вугіллям досягло 25% від усього експорту минулого року.
  • Цілком можливо, ця проблема збережеться до кінця поточного року.

У Росії почалася вугільна криза

Згідно з відкритими даними, на складських майданчиках зібралося майже 50 млн. тонн продукції.

Що важливо розуміти, це фактично 25% всього експорту за минулий рік.

У ключових портах країни-агресорки запаси вугілля перевищують середньомісячні показники на майже на чверть.

Цьогорічне скорочення обороту (вугілля) свідчить про зниження попиту чи проблеми з вивезенням, що й веде до накопичення запасів. Поки баланс не відновиться, проблема зберігатиметься, — заявили журналістам в одній із керуючих терміналами компаній.

Окрім того, наголошується, що зайві запаси вугілля спостерігаються у великих виробників чи трейдерів, чиї логістичні чи комерційні ланцюжки опинилися під тиском.

Очікується, що проблема із затовареністю збережеться щонайменше до кінця поточного року, якщо не покращиться ситуація з падінням експортного попиту на російське вугілля і не буде вирішено логістичних труднощів.

За словами експертів, з метою звільнення складів та зростання експорту необхідне глобальне збільшення цін на вугілля — лише це може зробити рентабельними експортні поставки.

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