Єдиним бенефіціаром цивільного сектору російської економіки у 2025 році є ритуальний бізнес.
Головні тези:
- Ритуальний бізнес - єдиний сегмент, який зростає в цивільному секторі російської економіки.
- Промислове виробництво зростає коштом державних замовлень, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.
- Інші галузі промисловості демонструють спад, індекс промислового оптимізму падає, баланс очікувань щодо випуску став від'ємним.
У російському бізнесі зростає лише сектор ритуальних послуг
Згідно з даними відомства, промислове виробництво в Росії за перше півріччя цього року зросло на 1,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, здебільшого — коштом державних замовлень для підприємств, пов’язаних із військово-промисловим комплексом.
Найбільше зростання зафіксоване у виробництві транспортних засобів спеціального призначення (у 3,4 раза більше порівняно з 2022 роком), електроніки та оптики (у 2,1 раза), а також металевих виробів (у 1,5 раза).
У цивільному секторі єдиним сегментом, який зростає, є ритуальні послуги. На тлі демографічного спаду і втрат на війні проти України за пів року цей сегмент ринку зріс на 16%, а його обсяг за січень-квітень сягнув майже 425 млн дол.
У липні індекс промислового оптимізму впав нижче від рівнів 2016 та 2022 років. 61% опитаних експертів вказали на «значно нижчі за норму» обсяги виробництва. Уперше із серпня 2022 року баланс очікувань щодо випуску став від’ємним.
На тлі спаду авторинку компанія «КамАЗ» слідом за «ГАЗ» та «АвтоВАЗ» переходить на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38% у річному обчисленні.
Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9% у січні до 11,5% у червні. Найбільше — у видобутку, машинобудуванні та фармацевтиці.
Поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси, які загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за «дискредитацію» вітчизняних товарів, трактуючи критику як «непатріотичну».
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