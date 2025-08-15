Українські воїни уразили російське судно в Астраханській області

Вранці 15 серпня Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив успішну атаку Сил оборони на ще один російський військовий об'єкт. Цього разу йдеться про морський порт Оля та вороже судно “Порт Оля 4”.

Під удар України потрапив російський порт

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою зниження можливостей ворога завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля”.

Що важливо розуміти, він знаходиться в Астраханській області Росії.

Окрім того, наголошується, що цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, було уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектуючими до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану, — йдеться в заяві Генштабу. Поширити

Наслідки атаки уточнюються й будуть оголошені згодом.

Українські воїни нагадують, що Сили оборони будуть робити все можливе, щоб підірвати воєнний потенціал російських загарбників та змусити ворога зупинити війну проти України.