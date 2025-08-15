Украинские воины поразили российское судно в Астраханской области

Утром 15 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил успешную атаку сил обороны на еще один российский военный объект. На этот раз речь идет о морском порту Оля и вражеском судне "Порт Оля 4".
Главные тезисы
- Упомянутый порт активно используется врагом как важный логистический пункт.
- Атакованное судно было загружено комплектующими к дронам Shahed и боеприпасами из Ирана.
Под удар Украины попал российский порт
Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью снижения возможностей врага наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели поражение морского порта "Оля".
Что важно понимать, он находится в Астраханской области России.
Кроме того, указано, что этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.
Последствия атаки уточняются и будут объявлены чуть позже.
Украинские воины напоминают, что Силы обороны будут делать все возможное, чтобы подорвать военный потенциал российских захватчиков и вынудить врага остановить войну против Украины.
