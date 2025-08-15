Украинские воины поразили российское судно в Астраханской области
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Украинские воины поразили российское судно в Астраханской области

Генштаб ВСУ
Под удар Украины попал российский порт
Читати українською

Утром 15 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил успешную атаку сил обороны на еще один российский военный объект. На этот раз речь идет о морском порту Оля и вражеском судне "Порт Оля 4".

Главные тезисы

  • Упомянутый порт активно используется врагом как важный логистический пункт.
  • Атакованное судно было загружено комплектующими к дронам Shahed и боеприпасами из Ирана.

Под удар Украины попал российский порт

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью снижения возможностей врага наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели поражение морского порта "Оля".

Что важно понимать, он находится в Астраханской области России.

Кроме того, указано, что этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.

По имеющейся информации, было поражено судно “Порт Оля 4”, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана, — сказано в заявлении Генштаба.

Последствия атаки уточняются и будут объявлены чуть позже.

Украинские воины напоминают, что Силы обороны будут делать все возможное, чтобы подорвать военный потенциал российских захватчиков и вынудить врага остановить войну против Украины.

Продолжение следует! Слава Украине! — отмечают защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Способна ли армия РФ снова оккупировать Херсон — ответ ВСУ
мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные силы ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери России на фронте стремительно растут
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины — инфографика
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?