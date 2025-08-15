Украинские воины поразили российское судно в Астраханской области

Утром 15 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил успешную атаку сил обороны на еще один российский военный объект. На этот раз речь идет о морском порту Оля и вражеском судне "Порт Оля 4".

Под удар Украины попал российский порт

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью снижения возможностей врага наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, произвели поражение морского порта "Оля".

Что важно понимать, он находится в Астраханской области России.

Кроме того, указано, что этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.

По имеющейся информации, было поражено судно “Порт Оля 4”, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана, — сказано в заявлении Генштаба. Поделиться

Последствия атаки уточняются и будут объявлены чуть позже.

Украинские воины напоминают, что Силы обороны будут делать все возможное, чтобы подорвать военный потенциал российских захватчиков и вынудить врага остановить войну против Украины.