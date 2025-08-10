Воздушные силы ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ

10 августа украинские защитники смогли провести еще одну успешную операцию, в результате которой был ликвидирован командный пункт российских захватчиков во временно оккупированной части Херсонской области.
Главные тезисы
- В общей сложности было ликвидировано около 25 российских захватчиков.
- Это уже второе успешное поражение сил и ресурсов врага в течение суток.
Потери России на фронте стремительно растут
С официальным заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, на этот раз украинские защитники смогли ликвидировать около 25 российских захватчиков.
Более того, еще 11 солдат РФ были ранены.
Разведка обращает внимание на то, что среди ликвидированных — командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.
Стоит отметить, что ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область, Россия).
Именно этот НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры врага.
