Воздушные силы ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ

10 августа украинские защитники смогли провести еще одну успешную операцию, в результате которой был ликвидирован командный пункт российских захватчиков во временно оккупированной части Херсонской области.

Потери России на фронте стремительно растут

С официальным заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек, — сказано в сообщении. Поделиться

По предварительным данным, на этот раз украинские защитники смогли ликвидировать около 25 российских захватчиков.

Более того, еще 11 солдат РФ были ранены.

Разведка обращает внимание на то, что среди ликвидированных — командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

У оккупантов никогда не будет покоя на нашей земле! Борьба продолжается! — подчеркивает Генштаб ВСУ. Поделиться

Стоит отметить, что ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (Саратовская область, Россия).