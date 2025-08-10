Фицо попытался публично унизить Украину — в МИД отреагировали

Словацкий премьер Роберт Фицо цинично сравнил Украину с "травой" в споре "слонов" в контексте потенциальных переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Украинские дипломаты жестко раскритиковали эти слова.
Главные тезисы
- Роберт Фицо продолжает продвигать свою пророссийскую позицию.
- Официальный Киев ответил на циничные слова скандального политика.
Фицо снова набросился на Украину
По убеждению словацкого лидера, неважно, о чем договорятся президент США и российский диктатор — больше всего пострадает Украина.
Министерство иностранных дел Украины публично раскритиковало это циничное заявление.
По словам украинских дипломатов, Роберт Фицо до сих пор не понял истинные причины войны, которую ведет РФ.
Как отметили украинские дипломаты, слова Фицо — это легкомыслие, оскорбляющее память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу.
