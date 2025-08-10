Фицо попытался публично унизить Украину — в МИД отреагировали
Фицо попытался публично унизить Украину — в МИД отреагировали

МИД Украины
Фицо снова набросился на Украину
Словацкий премьер Роберт Фицо цинично сравнил Украину с "травой" в споре "слонов" в контексте потенциальных переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Украинские дипломаты жестко раскритиковали эти слова.

Главные тезисы

  • Роберт Фицо продолжает продвигать свою пророссийскую позицию.
  • Официальный Киев ответил на циничные слова скандального политика.

По убеждению словацкого лидера, неважно, о чем договорятся президент США и российский диктатор — больше всего пострадает Украина.

Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, бьются ли слоны, или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава — в данном случае Украина.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Министерство иностранных дел Украины публично раскритиковало это циничное заявление.

По словам украинских дипломатов, Роберт Фицо до сих пор не понял истинные причины войны, которую ведет РФ.

Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, ежедневно героически сражающегося с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы, — сказано в заявлении МИД.

Как отметили украинские дипломаты, слова Фицо — это легкомыслие, оскорбляющее память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу.

Фицо

