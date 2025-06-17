Фицо мечтает о "нейтралитете" Словакии — чем это грозит Европе
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Фицо мечтает о "нейтралитете" Словакии — чем это грозит Европе

Фицо
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Источник:  Aktuality

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгоден его стране в условиях нынешней международной ситуации.

Главные тезисы

  • Стремление Фицо к нейтралитету Словакии может поставить под угрозу безопасность Европы.
  • Оппозиция опасается, что нейтралитет может привести к выходу страны из НАТО и нарушить внешнюю политику.

Фицо грезит "нейтралитетом" Словакии

Такое заявление он сделал во время визита в Министерство экономики, где проходил день отчетности.

Фицо заявил, что чувствует, что "мир меняется".

Если говорить обо мне лично, то скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки так же, как это делали фармацевтические компании во время Covid, нейтралитет очень подходил бы Словакии.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

По его словам, вопрос нейтралитета он уже поднимал "очень официально и очень четко", однако признал, что решение по этому поводу не зависит только от него.

Заявление премьера прозвучало накануне круглого стола с президентом Петером Пеллегрини, где представители парламентских партий обсудили вопросы увеличения оборонного бюджета.

Реакция оппозиции была мгновенной. Лидер мощнейшей оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко назвал слова Фицо скандальными и обвинил его в стремлении вывести страну из Североатлантического альянса.

Роберт Фицо мечтает о нейтралитете. Он фактически подвергает сомнению наше членство в НАТО, что является основой нашей безопасности. Это разрушает внешнюю политику Словакии и играет на руку Путину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18 пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

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