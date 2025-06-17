Фицо мечтает о "нейтралитете" Словакии — чем это грозит Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгоден его стране в условиях нынешней международной ситуации.
Главные тезисы
- Стремление Фицо к нейтралитету Словакии может поставить под угрозу безопасность Европы.
- Оппозиция опасается, что нейтралитет может привести к выходу страны из НАТО и нарушить внешнюю политику.
Фицо грезит "нейтралитетом" Словакии
Такое заявление он сделал во время визита в Министерство экономики, где проходил день отчетности.
Фицо заявил, что чувствует, что "мир меняется".
По его словам, вопрос нейтралитета он уже поднимал "очень официально и очень четко", однако признал, что решение по этому поводу не зависит только от него.
Заявление премьера прозвучало накануне круглого стола с президентом Петером Пеллегрини, где представители парламентских партий обсудили вопросы увеличения оборонного бюджета.
Реакция оппозиции была мгновенной. Лидер мощнейшей оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко назвал слова Фицо скандальными и обвинил его в стремлении вывести страну из Североатлантического альянса.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18 пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".
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