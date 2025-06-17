Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини — чим це загрожує Європі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини

Таку заяву він зробив під час візиту до Міністерства економіки, де проходив день звітності.

Фіцо заявив, що має відчуття, що "світ змінюється".

Якщо говорити про мене особисто, то скажу вам, що в ці безглузді часи озброєння, коли зброярські компанії потирають руки так само як це робили фармацевтичні компанії під час Covid, нейтралітет дуже пасував би Словаччині. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

За його словами, питання нейтралітету він уже порушував "дуже офіційно і дуже чітко", однак визнав, що рішення щодо цього не залежить лише від нього.

Заява прем’єра пролунала напередодні круглого столу з президентом Петером Пеллегріні, де представники парламентських партій мали обговорити питання збільшення оборонного бюджету.

Реакція опозиції була миттєвою. Лідер найпотужнішої опозиційної сили "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав слова Фіцо скандальними та звинуватив його у прагненні вивести країну з Північноатлантичного альянсу.

Роберт Фіцо марить про нейтралітет. Він фактично ставить під сумнів наше членство в НАТО, що є основою нашої безпеки. Це руйнує зовнішню політику Словаччини та грає на руку Путіну. Поширити

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення постачань газу, нафти та ядерного палива з Росії".