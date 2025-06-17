Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини — чим це загрожує Європі
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини — чим це загрожує Європі

Фіцо
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Джерело:  Aktuality

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

Головні тези:

  • Фіцо марить про нейтралітет Словаччини в умовах сучасної міжнародної ситуації, що може стати загрозою для безпеки Європи.
  • Опозиція реагує миттєво, вважаючи, що нейтралітет може вивести країну з НАТО та порушити зовнішню політику країни.
  • Підтримка 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ стає питанням принциповим для Словаччини в умовах кризи з постачанням газу, нафти та інших ресурсів від Росії.

Фіцо марить "нейтралітетом" Словаччини

Таку заяву він зробив під час візиту до Міністерства економіки, де проходив день звітності.

Фіцо заявив, що має відчуття, що "світ змінюється".

Якщо говорити про мене особисто, то скажу вам, що в ці безглузді часи озброєння, коли зброярські компанії потирають руки так само як це робили фармацевтичні компанії під час Covid, нейтралітет дуже пасував би Словаччині.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

За його словами, питання нейтралітету він уже порушував "дуже офіційно і дуже чітко", однак визнав, що рішення щодо цього не залежить лише від нього.

Заява прем’єра пролунала напередодні круглого столу з президентом Петером Пеллегріні, де представники парламентських партій мали обговорити питання збільшення оборонного бюджету.

Реакція опозиції була миттєвою. Лідер найпотужнішої опозиційної сили "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка назвав слова Фіцо скандальними та звинуватив його у прагненні вивести країну з Північноатлантичного альянсу.

Роберт Фіцо марить про нейтралітет. Він фактично ставить під сумнів наше членство в НАТО, що є основою нашої безпеки. Це руйнує зовнішню політику Словаччини та грає на руку Путіну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення постачань газу, нафти та ядерного палива з Росії".

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