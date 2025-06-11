Фіцо погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ — як реагує ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фіцо погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій проти РФ — як реагує ЄС

Фіцо

Європейська комісія вирішила обговорити зі Словаччиною її занепокоєння щодо можливих проблем, пов'язаних з припиненням постачання в ЄС російських енергоносіїв. Такою була реакція офіційного Брюсселю на погрози прем'єра країни Роберта Фіцо.

Головні тези:

  • ЄС планує продовжувати затверджувати санкції одностайно разом з усіма 27 державами-членами.
  • Офіційний Брюссель працює над пошуком шляхів вирішення можливих проблем з постачанням енергоносіїв на тлі погроз від Фіцо.

ЄС спробує домовитися з Фіцо

Про плани офіційного Брюсселю повідомляє головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Вона звернула увагу на те, що всі попередні 17 пакетів санкцій проти Росії були затверджені одностайно 27 державами-членами.

За словами Піньо, Євросоюз не планує відмовлятися від цього підходу.

Це залишається нашою метою і для 18-го пакета. Тому ми виконуємо своє домашнє завдання, звертаючись до всіх країн-членів і обговорюючи з ними,.. як ми можемо вирішити можливі проблеми, — наголосила речниця Єврокомісії.

На тлі останніх подій офіційний Брюссель вирішив працювати з державами-членами, зокрема з командою Роберта Фіцо, вислуховуючи їхні занепокоєння і шукаючи, як їх можна вирішити.

Протягом останніх років, з початку війни ми дуже тісно співпрацювали з усіма державами-членами саме щодо поступової відмови від імпорту викопного палива з Росії і поки що це відбувалося успішно, — підсумувала Паула Піньо.

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