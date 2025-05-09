Фіцо накинувся на Каллас зі звинуваченнями через критику його поїздки до Москви
Категорія
Політика
Дата публікації

Фіцо накинувся на Каллас зі звинуваченнями через критику його поїздки до Москви

Robert Fico
Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не має права критикувати його поїздку до Російської Федерації.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Каю Каллас у необґрунтованій критиці своєї поїздки до Росії.
  • Фіцо вважає, що європейському комісару не варто критикувати суверенних політиків і руйнувати діалог в питаннях зовнішньої політики.

Співає “Катюшу” і свариться з Каллас — Фіцо перебуває у Москві

Фіцо каже, що співав в інтерактивному музеї Другої світової війни військову пісню "Катюша".

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Faceboоk, що прибув до Москви, щоб "вшанувати пам'ять понад 60 тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини", та й взагалі не згоден з політикою "залізної завіси", над якою нібито працює Каллас.

Як високопосадовець Єврокомісії, ви не маєте жодних повноважень критикувати суверенного прем'єр-міністра суверенної країни, який конструктивно підходить до всіх питань європейського порядку денного. Я запитую вас, як можна займатися дипломатією і зовнішньою політикою, якщо політики не повинні зустрічатися і вести нормальний діалог з питань, щодо яких у них є розбіжності в думках.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Як пише Dennik N, в зверненні до Словаччини Фіцо повідомив, що вже провів у Москві переговори з лідером В'єтнаму. Надалі у нього заплановані зустрічі з президентами Бразилії, Китаю та Російської Федерації.

Думайте про мою присутність у Москві як про чітку спробу простягнути руку через цю залізну завісу для нормального, дружнього співробітництва та економічної співпраці з Російською Федерацією.

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