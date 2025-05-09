Фіцо накинувся на Каллас зі звинуваченнями через критику його поїздки до Москви

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не має права критикувати його поїздку до Російської Федерації.

Співає “Катюшу” і свариться з Каллас — Фіцо перебуває у Москві

Фіцо каже, що співав в інтерактивному музеї Другої світової війни військову пісню "Катюша".

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Faceboоk, що прибув до Москви, щоб "вшанувати пам'ять понад 60 тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини", та й взагалі не згоден з політикою "залізної завіси", над якою нібито працює Каллас.

Як високопосадовець Єврокомісії, ви не маєте жодних повноважень критикувати суверенного прем'єр-міністра суверенної країни, який конструктивно підходить до всіх питань європейського порядку денного. Я запитую вас, як можна займатися дипломатією і зовнішньою політикою, якщо політики не повинні зустрічатися і вести нормальний діалог з питань, щодо яких у них є розбіжності в думках. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Як пише Dennik N, в зверненні до Словаччини Фіцо повідомив, що вже провів у Москві переговори з лідером В'єтнаму. Надалі у нього заплановані зустрічі з президентами Бразилії, Китаю та Російської Федерації.