Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не має права критикувати його поїздку до Російської Федерації.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Каю Каллас у необґрунтованій критиці своєї поїздки до Росії.
- Фіцо вважає, що європейському комісару не варто критикувати суверенних політиків і руйнувати діалог в питаннях зовнішньої політики.
Співає “Катюшу” і свариться з Каллас — Фіцо перебуває у Москві
Фіцо каже, що співав в інтерактивному музеї Другої світової війни військову пісню "Катюша".
Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Faceboоk, що прибув до Москви, щоб "вшанувати пам'ять понад 60 тисяч солдатів Червоної Армії, які загинули під час визволення Словаччини", та й взагалі не згоден з політикою "залізної завіси", над якою нібито працює Каллас.
Як пише Dennik N, в зверненні до Словаччини Фіцо повідомив, що вже провів у Москві переговори з лідером В'єтнаму. Надалі у нього заплановані зустрічі з президентами Бразилії, Китаю та Російської Федерації.
Думайте про мою присутність у Москві як про чітку спробу простягнути руку через цю залізну завісу для нормального, дружнього співробітництва та економічної співпраці з Російською Федерацією.
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