"Навмисна спроба зірвати візит до Москви". Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Естонію
Категорія
Світ
Дата публікації

"Навмисна спроба зірвати візит до Москви". Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Естонію

Robert Fico
Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не відмовиться від наміру приїхати до Москви попри спроби зірвати його переліт.

Головні тези:

  • Фіцо запевнив, що не відмовиться від візиту до Москви попри спробу завадити йому
  • Естонія відмовила у прольоті літака з прем'єр-міністром Словаччини.

Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Естонію

У відео ввечері 7 травня Фіцо сказав, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.

Звичайно, це навмисна спроба зірвати мій візит до Москви. Це надзвичайно порушує усю нашу програму, ми не зможемо встигнути на заплановані зустрічі завтра ввечері.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Премʼєр-міністр Словаччини

Він запевнив, що його протокол робить усе, аби Фіцо зміг потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Цікаво, що в офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі.

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