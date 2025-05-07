"Навмисна спроба зірвати візит до Москви". Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Естонію

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не відмовиться від наміру приїхати до Москви попри спроби зірвати його переліт.
Головні тези:
- Фіцо запевнив, що не відмовиться від візиту до Москви попри спробу завадити йому
- Естонія відмовила у прольоті літака з прем'єр-міністром Словаччини.
Фіцо накинувся зі звинуваченнями на Естонію
У відео ввечері 7 травня Фіцо сказав, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту до Москви.
Він запевнив, що його протокол робить усе, аби Фіцо зміг потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах".
Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.
Цікаво, що в офіційній програмі візиту Фіцо до Москви немає згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі.
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