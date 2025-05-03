Президент Сербії Александар Вучич захворів і перервав свій візит до США. Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також скасував заплановану на 1 травня програму. Обидва лідери раніше обіцяли бути присутніми на параді 9 травня у Москві.

Фіцо та Вучич неочікувано захворіли

Президент Сербії 1 травня зустрівся у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані, після чого раптово захворів під час візиту до США. Він звернувся за медичною допомогою та, пройшовши обстеження, вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда.

Президенту Сербії не дозволили з'явитися на головних заходах, заради яких він приїхав до Америки. Раніше представники Європейського Союзу попередили сербського президента Александра Вучича, що його можливий візит до Росії 9 травня може зірвати вступ Белграда до ЄС.

Депутат від партії Смер Ян Ріхтер каже, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почувається добре як фізично, так і психічно. Він не пояснив, чому прем'єр-міністр скасував свою програму 1 травня.

Можливо, це тому, що наближається 15 травня, можливо, є також психологічна проблема, що він починає усвідомлювати, що могло статися, — сказав Ріхтер, підтверджуючи, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня є обґрунтованою. Поширити

За словами голови парламентської групи Smer, стан здоров'я прем'єр-міністра нібито дозволить йому бути присутнім на урочистостях у Москві.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх також не поїде до російської столиці Москви для участі у заходах до 9 травня.

Джерела в Міноборони заявили, що Індію на параді в Росії представлятиме заступник Раджнатха Сінгха — Санджай Сетх.