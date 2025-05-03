Збиралися на парад до Путіна. Фіцо та Вучич раптово захворіли

Президент Сербії Александар Вучич захворів і перервав свій візит до США. Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також скасував заплановану на 1 травня програму. Обидва лідери раніше обіцяли бути присутніми на параді 9 травня у Москві.
Головні тези:
- Александар Вучич та Роберт Фіцо раптово захворіли та не зможуть взяти участь у параді в Москві 9 травня.
- Свою програму 1 травня раптово скасував також міністр оборони Індії, вибравши заступника для участі у заходах в Москві.
Фіцо та Вучич неочікувано захворіли
Президент Сербії 1 травня зустрівся у Флориді з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані, після чого раптово захворів під час візиту до США. Він звернувся за медичною допомогою та, пройшовши обстеження, вирішив повернутися до Сербії та зараз прямує до Белграда.
Президенту Сербії не дозволили з'явитися на головних заходах, заради яких він приїхав до Америки. Раніше представники Європейського Союзу попередили сербського президента Александра Вучича, що його можливий візит до Росії 9 травня може зірвати вступ Белграда до ЄС.
Депутат від партії Смер Ян Ріхтер каже, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо почувається добре як фізично, так і психічно. Він не пояснив, чому прем'єр-міністр скасував свою програму 1 травня.
За словами голови парламентської групи Smer, стан здоров'я прем'єр-міністра нібито дозволить йому бути присутнім на урочистостях у Москві.
Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх також не поїде до російської столиці Москви для участі у заходах до 9 травня.
Джерела в Міноборони заявили, що Індію на параді в Росії представлятиме заступник Раджнатха Сінгха — Санджай Сетх.
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