Собирались на парад к Путину. Фицо и Вучич внезапно заболели

Президент Сербии Александар Вучич заболел и прервал свой визит в США. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отменил запланированную на 1 мая программу. Оба лидера ранее обещали присутствовать на параде 9 мая в Москве.
Главные тезисы
- Президент Сербии и премьер-министр Словакии заболели и не смогут принять участие в параде 9 мая в Москве.
- Министр обороны Индии также не поедет в Москву на парад, его заменит заместитель.
Фицо и Вучич неожиданно заболели
Президент Сербии 1 мая встретился во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, после чего внезапно заболел во время визита в США. Он обратился за медицинской помощью и, пройдя обследование, решил вернуться в Сербию и сейчас направляется в Белград.
Президенту Сербии не разрешили явиться на главные мероприятия, ради которых он приехал в Америку. Ранее представители Европейского Союза предупредили сербского президента Александра Вучича, что его возможный визит в Россию 9 мая может сорвать вступление Белграда в ЕС.
Депутат от партии Смер Ян Рихтер говорит, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо чувствует себя хорошо как физически, так и психически. Он не объяснил, почему премьер-министр упразднил свою программу 1 мая.
По словам главы парламентской группы Smer, состояние здоровья премьер-министра якобы позволит ему присутствовать на торжествах в Москве.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх также не поедет в российскую столицу Москвы для участия в мероприятиях до 9 мая.
Источники в Минобороны заявили, что Индию на параде в России будет представлять заместитель Раджнатха Сингха — Санджай Сетх.
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