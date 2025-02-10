Глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование победы СССР над нацистской Германией во время Второй мировой войны. Парад состоится 9 мая.
Главные тезисы
- Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая на парад, посвященный победе во Второй мировой войне.
- Си Цзиньпин пригласил нелегитимного президента России Путина на празднование годовщины окончания Второй мировой войны в Китае.
- Украина перенесла празднование Дня победы на другую дату из-за акта о капитуляции вермахта 8 мая 1945 года.
- На территории России 9 мая является основным днем официального культа “победобесия”.
Си Цзиньпин примет участие в параде 9 мая в Москве
Глава КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия победы, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.
Моргулов говорит, что Си Цзиньпин в ответ пригласил президента России Владимира Путина в Китай на празднование годовщины окончания Второй мировой войны, которое запланировано на сентябрь.
Напомним, в Украине ранее День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов также отмечали 9 мая. Но в 2023 году были внесены изменения и праздничный день перенесен, поскольку именно в этот день победу над нацизмом вспоминает большинство народов мира и именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.
На территории России 9 мая является центральным днем официального культа "победобеседания".
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